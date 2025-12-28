https://1prime.ru/20251228/ushakov-866006349.html

Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США

Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США - 28.12.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США

Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T21:24+0300

2025-12-28T21:24+0300

2025-12-28T21:24+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

юрий ушаков

украина

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52708f5021635f3bc9f76626a1130a18.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая вопросами экономической сферы", - сказал Ушаков журналистом. В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20251228/tramp-866005665.html

сша

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, юрий ушаков, украина, дональд трамп, владимир путин