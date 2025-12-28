Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США - 28.12.2025
Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США
Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США - 28.12.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США
Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T21:24+0300
2025-12-28T21:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
юрий ушаков
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52708f5021635f3bc9f76626a1130a18.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая вопросами экономической сферы", - сказал Ушаков журналистом. В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
россия, мировая экономика, сша, рф, юрий ушаков, украина, дональд трамп, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Юрий Ушаков, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
21:24 28.12.2025
 
Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США

Ушаков: рабочие группы РФ и США будут заниматься вопросами безопасности и экономики

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая вопросами экономической сферы", - сказал Ушаков журналистом.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Путиным до встречи с Зеленским
Заголовок открываемого материала