Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США
Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США
2025-12-28T21:24+0300
2025-12-28T21:24+0300
2025-12-28T21:24+0300
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая вопросами экономической сферы", - сказал Ушаков журналистом. В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ушаков рассказал, что будут обсуждать рабочие группы России и США
