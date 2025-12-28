https://1prime.ru/20251228/usloviya-865998036.html
Путин продлил действие положений о зонах с особыми условиями на пять лет
2025-12-28T15:10+0300
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на пять лет переходного периода, в течение которого могут действовать старые положения о зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. ЗОУИТ - это территории, где действуют особые условия использования земель, строительства и другой деятельности. Установлено 28 их видов: охранные зоны объектов электроэнергетики, железных дорог, линий и сооружений связи, трубопроводов, теплосетей; придорожные полосы автодорог; приаэродромные территории; зоны затопления; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; санитарно-защитные и другие. При этом правительство России должно было разработать положения о ЗОУИТ, определяющие порядок их установления, изменения, прекращения существования; перечень ограничений использования земельных участков и объектов недвижимости в границах таких зон. Новый закон продлевает на пять лет переходный период, в течение которого могут действовать старые положения о ЗОУИТ, и расширяет полномочия кабмина. Поскольку переходный режим подходил к завершению, у регионов, застройщиков и собственников возникал риск правового разрыва, когда старые подзаконные акты перестанут работать, а новые положения еще не утверждены, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Поэтому сроки окончания переходного периода переносятся на 2031–2033 годы: это позволяет оставить в силе действующий порядок установления и изменения ЗОУИТ. При этом правительству дается возможность прямо прописывать в положениях о ЗОУИТ перечни технических и организационных мероприятий, которые снижают риски: экраны, системы мониторинга, инженерная защита, контроль за выбросами и шумом, сообщал депутат. Если такие меры реализованы и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта, то границы зоны или часть ограничений для землепользователей могут быть уменьшены. Также положения о ЗОУИТ могут устанавливать особый режим для городов федерального значения и для территорий в границах населенных пунктов. Кроме того, если положением о ЗОУИТ вводятся новые, более жесткие ограничения, правительство может разрешить не применять их к домам и земельным участкам, права на которые оформлены до вступления положения в силу, если такие объекты не создают угрозу жизни людей, обороне и безопасности государства. Это снижает риск для владельцев жилья и малого бизнеса, у которых иначе мог бы возникнуть конфликт: дом построен давно, а новые требования не позволяют пользоваться участком или развивать объект, пояснял Гаврилов. Закон вступает в силу с 31 декабря 2025 года.
