https://1prime.ru/20251228/vostochnyy-866001605.html

Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения

Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения - 28.12.2025, ПРАЙМ

Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения

Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения, он будет получать энергию от крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 киловольт "Амурская",... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T16:06+0300

2025-12-28T16:06+0300

2025-12-28T16:06+0300

энергетика

технологии

амурская область

дальний восток

китай

дмитрий баканов

андрей рюмин

василий орлов

роскосмос

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/866001470_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_057bb684801e6587f1c888c992bb3ed4.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения, он будет получать энергию от крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 киловольт "Амурская", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". С 2014 года до последнего времени связь космодрома с Единой национальной электрической сетью обеспечивалась только через подстанцию 220 киловольт "Ледяная". "Теперь компания ("Россети" - ред.) завершила второй этап проекта. На подстанции 500 киловольт "Амурская" была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 киловольт. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 километров до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса", - говорится в сообщении. Как подчеркнул гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, слова которого приводит пресс-служба, создание устойчивой системы энергоснабжения космодрома стало значимым событием для отечественной ракетно-космической отрасли. Он рассказал, что при создании ЛЭП было установлено более 200 опор, смонтировано порядка 180 километров провода и 60 километров грозотроса. Благодаря этому проекту космодром получит 49 Мегаватт по первой категории надежности. "Завершение второго этапа проекта существенно повышает надежность и безопасность функционирования важнейших инфраструктурных объектов, гарантирует непрерывность их работы даже в экстремальных обстоятельствах. Одновременно эта работа способствует улучшению условий жизни горожан города Циолковский, обеспечивая население надежным электроснабжением, что особенно значимо в непростых климатических условиях", - сказал Баканов. Глава Группы "Россети" Андрей Рюмин, в свою очередь, отметил, что "Амурская" является частью энергомоста, который связывает Амурскую область с соседними регионами и Китаем, участвует в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС, питает Транссиб, экспортные трубопроводы. "Это важный шаг, который обеспечил надежное энергоснабжение не только Восточного, но и Циолковского. Благодарю всех, кто принял участие в реализации этого проекта", – добавил губернатор Амурской области Василий Орлов. При реализации проекта использовалось современное российское коммутационное оборудование. В "Роскосмосе" подчеркнули, что строители учитывали наличие места обитания дальневосточного аиста там, где проходит трасса. Для предотвращения поражения птиц током на опорах установили защитные устройства.

амурская область

дальний восток

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, амурская область, дальний восток, китай, дмитрий баканов, андрей рюмин, василий орлов, роскосмос, россети