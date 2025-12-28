Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения - 28.12.2025
Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения
2025-12-28T16:06+0300
2025-12-28T16:06+0300
энергетика
технологии
амурская область
дальний восток
китай
дмитрий баканов
андрей рюмин
василий орлов
роскосмос
россети
амурская область
дальний восток
китай
технологии, амурская область, дальний восток, китай, дмитрий баканов, андрей рюмин, василий орлов, роскосмос, россети
Энергетика, Технологии, Амурская область, Дальний Восток, КИТАЙ, Дмитрий Баканов, Андрей Рюмин, Василий Орлов, Роскосмос, Россети
16:06 28.12.2025
 
Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения

Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения от подстанции "Амурская"

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Космодром Восточный получил второй источник электроснабжения, он будет получать энергию от крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 киловольт "Амурская", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
С 2014 года до последнего времени связь космодрома с Единой национальной электрической сетью обеспечивалась только через подстанцию 220 киловольт "Ледяная".
"Теперь компания ("Россети" - ред.) завершила второй этап проекта. На подстанции 500 киловольт "Амурская" была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 киловольт. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 километров до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, слова которого приводит пресс-служба, создание устойчивой системы энергоснабжения космодрома стало значимым событием для отечественной ракетно-космической отрасли.
Он рассказал, что при создании ЛЭП было установлено более 200 опор, смонтировано порядка 180 километров провода и 60 километров грозотроса. Благодаря этому проекту космодром получит 49 Мегаватт по первой категории надежности.
"Завершение второго этапа проекта существенно повышает надежность и безопасность функционирования важнейших инфраструктурных объектов, гарантирует непрерывность их работы даже в экстремальных обстоятельствах. Одновременно эта работа способствует улучшению условий жизни горожан города Циолковский, обеспечивая население надежным электроснабжением, что особенно значимо в непростых климатических условиях", - сказал Баканов.
Глава Группы "Россети" Андрей Рюмин, в свою очередь, отметил, что "Амурская" является частью энергомоста, который связывает Амурскую область с соседними регионами и Китаем, участвует в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС, питает Транссиб, экспортные трубопроводы.
"Это важный шаг, который обеспечил надежное энергоснабжение не только Восточного, но и Циолковского. Благодарю всех, кто принял участие в реализации этого проекта", – добавил губернатор Амурской области Василий Орлов.
При реализации проекта использовалось современное российское коммутационное оборудование. В "Роскосмосе" подчеркнули, что строители учитывали наличие места обитания дальневосточного аиста там, где проходит трасса. Для предотвращения поражения птиц током на опорах установили защитные устройства.
 
ЭнергетикаТехнологииАмурская областьДальний ВостокКИТАЙДмитрий БакановАндрей РюминВасилий ОрловРоскосмосРоссети
 
 
