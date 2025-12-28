Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251228/vstrecha-866008704.html
На Западе предупредили Зеленского о разочаровании Трампа
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не рассчитывает на какие-либо значимые результаты от предстоящего визита Владимира Зеленского, пишет American Thinker."Тем не менее президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и "говорливым поджигателям войны" из Европы или — как предпочитают называть себя слабые, но громкие и угрожающие "лидеры" ЕС — "коалиции желающих" любую возможность лаять как маленькие собаки, бегать по кругу, покусывать Америку за пятки и метить ковер в Овальном кабинете", — подчеркнул автор статьи.Отмечается, что продвигаемый европейцами мирный план полностью расходится с интересами России. В результате усилия Зеленского выглядят как очередной политический спектакль, призванный показать миру его показное стремление к миру, резюмирует издание.Трамп встретился с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
23:10 28.12.2025
 
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не рассчитывает на какие-либо значимые результаты от предстоящего визита Владимира Зеленского, пишет American Thinker.
"Тем не менее президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и "говорливым поджигателям войны" из Европы или — как предпочитают называть себя слабые, но громкие и угрожающие "лидеры" ЕС — "коалиции желающих" любую возможность лаять как маленькие собаки, бегать по кругу, покусывать Америку за пятки и метить ковер в Овальном кабинете", — подчеркнул автор статьи.
