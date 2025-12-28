https://1prime.ru/20251228/vstrecha-866008704.html
На Западе предупредили Зеленского о разочаровании Трампа
На Западе предупредили Зеленского о разочаровании Трампа - 28.12.2025, ПРАЙМ
На Западе предупредили Зеленского о разочаровании Трампа
Президент США Дональд Трамп не рассчитывает на какие-либо значимые результаты от предстоящего визита Владимира Зеленского, пишет American Thinker. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:10+0300
2025-12-28T23:10+0300
2025-12-28T23:10+0300
в мире
сша
запад
владимир зеленский
европа
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не рассчитывает на какие-либо значимые результаты от предстоящего визита Владимира Зеленского, пишет American Thinker."Тем не менее президент Трамп продолжает предоставлять Зеленскому и "говорливым поджигателям войны" из Европы или — как предпочитают называть себя слабые, но громкие и угрожающие "лидеры" ЕС — "коалиции желающих" любую возможность лаять как маленькие собаки, бегать по кругу, покусывать Америку за пятки и метить ковер в Овальном кабинете", — подчеркнул автор статьи.Отмечается, что продвигаемый европейцами мирный план полностью расходится с интересами России. В результате усилия Зеленского выглядят как очередной политический спектакль, призванный показать миру его показное стремление к миру, резюмирует издание.Трамп встретился с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
https://1prime.ru/20251228/zayavlenie-866008560.html
https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866008376.html
сша
запад
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, запад, владимир зеленский, европа, дональд трамп, ес
В мире, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС
На Западе предупредили Зеленского о разочаровании Трампа
AT: Трамп не ждет ничего значимого от встречи с Зеленским