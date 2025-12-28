https://1prime.ru/20251228/vsu-865986300.html

ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя

ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя - 28.12.2025, ПРАЙМ

ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T05:16+0300

2025-12-28T05:16+0300

2025-12-28T05:30+0300

технологии

россия

рф

москва

запорожская область

владимир путин

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986300.jpg?1766889030

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение украинскими войсками беспилотных наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. "После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по выявленным целям. Беспилотные платформы НРТК уничтожены ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении. В результате действий войск беспилотных систем нарушено снабжения ВСУ к западу от Гуляйполя, где украинская армия пытается закрепиться в лесополосах, стремясь замедлить дальнейшее продвижение группировки "Восток", отметили в МО РФ. Группировка войск "Восток" 26 декабря освободила Гуляйполе, сообщил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск. Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом.

рф

москва

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, москва, запорожская область, владимир путин, всу, минобороны рф