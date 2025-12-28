Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя - 28.12.2025
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя - 28.12.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение украинскими войсками беспилотных наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. "После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по выявленным целям. Беспилотные платформы НРТК уничтожены ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении. В результате действий войск беспилотных систем нарушено снабжения ВСУ к западу от Гуляйполя, где украинская армия пытается закрепиться в лесополосах, стремясь замедлить дальнейшее продвижение группировки "Восток", отметили в МО РФ. Группировка войск "Восток" 26 декабря освободила Гуляйполе, сообщил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск. Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом.
05:16 28.12.2025 (обновлено: 05:30 28.12.2025)
 
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя

МО: российские беспилотники уничтожили платформы НРТК ВСУ к западу от Гуляйполя

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение украинскими войсками беспилотных наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям.
"После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по выявленным целям. Беспилотные платформы НРТК уничтожены ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.
В результате действий войск беспилотных систем нарушено снабжения ВСУ к западу от Гуляйполя, где украинская армия пытается закрепиться в лесополосах, стремясь замедлить дальнейшее продвижение группировки "Восток", отметили в МО РФ.
Группировка войск "Восток" 26 декабря освободила Гуляйполе, сообщил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск. Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом.
 
