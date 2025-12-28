https://1prime.ru/20251228/vsu-865986300.html
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя - 28.12.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T05:16+0300
2025-12-28T05:16+0300
2025-12-28T05:30+0300
технологии
россия
рф
москва
запорожская область
владимир путин
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986300.jpg?1766889030
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщили журналистам в Минобороны РФ. По данным ведомства, расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение украинскими войсками беспилотных наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям. "После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по выявленным целям. Беспилотные платформы НРТК уничтожены ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении. В результате действий войск беспилотных систем нарушено снабжения ВСУ к западу от Гуляйполя, где украинская армия пытается закрепиться в лесополосах, стремясь замедлить дальнейшее продвижение группировки "Восток", отметили в МО РФ. Группировка войск "Восток" 26 декабря освободила Гуляйполе, сообщил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск. Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом.
рф
москва
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, москва, запорожская область, владимир путин, всу, минобороны рф
Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Запорожская область, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ
ВС России уничтожили беспилотные платформы ВСУ к западу от Гуляйполя
МО: российские беспилотники уничтожили платформы НРТК ВСУ к западу от Гуляйполя
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" западнее населенного пункта Гуляйполе было выявлено применение украинскими войсками беспилотных наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза боеприпасов и материальных средств к передовым позициям.
"После доразведки и последовательного отслеживания маршрутов расчетами ударных БПЛА были нанесены удары по выявленным целям. Беспилотные платформы НРТК уничтожены ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.
В результате действий войск беспилотных систем нарушено снабжения ВСУ к западу от Гуляйполя, где украинская армия пытается закрепиться в лесополосах, стремясь замедлить дальнейшее продвижение группировки "Восток", отметили в МО РФ.
Группировка войск "Восток" 26 декабря освободила Гуляйполе, сообщил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск. Путин назвал освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области важным результатом.