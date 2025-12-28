Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251228/zaes-865993221.html
На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП
На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП - 28.12.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T11:37+0300
2025-12-28T11:38+0300
энергетика
энергодар
рф
европа
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860529465_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_efaafa9f49a693c18b948e7a2e2e632a.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство. "Гендиректор Гросси заявил, что у ЗАЭС начались важные работы по ремонту линий электропередач... Команда МАГАТЭ следит за ремонтными работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней", - сообщает Агентство на своей странице в соцсети X. В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846633.html
энергодар
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860529465_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_74541b4dbdc6c651ddc8f5dd79559aa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, рф, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, атомная энергетика
Энергетика, Энергодар, РФ, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, атомная энергетика
11:37 28.12.2025 (обновлено: 11:38 28.12.2025)
 
На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП

Гросси: на Запорожской АЭС начались важные работы по ремонту ЛЭП

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство.
"Гендиректор Гросси заявил, что у ЗАЭС начались важные работы по ремонту линий электропередач... Команда МАГАТЭ следит за ремонтными работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней", - сообщает Агентство на своей странице в соцсети X.
В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации, заявил Лихачев
23 декабря, 17:38
 
ЭнергетикаЭнергодарРФЕВРОПАРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСатомная энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала