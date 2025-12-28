https://1prime.ru/20251228/zaes-865993221.html

На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП

На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП - 28.12.2025, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС начались работы по ремонту ЛЭП

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T11:37+0300

2025-12-28T11:37+0300

2025-12-28T11:38+0300

энергетика

энергодар

рф

европа

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

атомная энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860529465_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_efaafa9f49a693c18b948e7a2e2e632a.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство. "Гендиректор Гросси заявил, что у ЗАЭС начались важные работы по ремонту линий электропередач... Команда МАГАТЭ следит за ремонтными работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней", - сообщает Агентство на своей странице в соцсети X. В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.

https://1prime.ru/20251223/likhachev-865846633.html

энергодар

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, рф, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, атомная энергетика