На Запорожской АЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем, энергоснабжение обеспечивается за счет одной высоковольтной линии, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство. В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня". "Ситуация на атомной станции находится под полным контролем. Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет линии "Днепровская", - сказала Яшина. По ее словам, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены. "Радиационный фон в норме и соответствует природным значениям", - подчеркнула Яшина. Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению резервной линии питания станции "Ферросплавная-1". В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что линия связи была повреждена артобстрелом ВСУ.
На Запорожской АЭС рассказали о ремонте ЛЭП в районе станции