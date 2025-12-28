Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/zaes-866000273.html
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением - 28.12.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением
Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем, энергоснабжение обеспечивается за счет одной высоковольтной линии, сообщила РИА Новости директор по... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T15:48+0300
2025-12-28T15:48+0300
запорожская область
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860529465_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_efaafa9f49a693c18b948e7a2e2e632a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем, энергоснабжение обеспечивается за счет одной высоковольтной линии, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство. В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня". "Ситуация на атомной станции находится под полным контролем. Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет линии "Днепровская", - сказала Яшина. По ее словам, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены. "Радиационный фон в норме и соответствует природным значениям", - подчеркнула Яшина. Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению резервной линии питания станции "Ферросплавная-1". В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что линия связи была повреждена артобстрелом ВСУ.
https://1prime.ru/20251228/zaes-866000140.html
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860529465_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_74541b4dbdc6c651ddc8f5dd79559aa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, всу
Запорожская область, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ВСУ
15:48 28.12.2025
 
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации с энергоснабжением

Директор по коммуникациям Яшина: ситуация на ЗАЭС находится под полным контролем

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем, энергоснабжение обеспечивается за счет одной высоковольтной линии, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что важные работы по ремонту линий электропередач начались у Запорожской АЭС, ожидается, что они продлятся несколько дней, сообщает международное агентство. В заявлении утверждается, что ремонтные работы начались после "очередного локального прекращения огня".
"Ситуация на атомной станции находится под полным контролем. Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет линии "Днепровская", - сказала Яшина.
По ее словам, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены.
"Радиационный фон в норме и соответствует природным значениям", - подчеркнула Яшина.
Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, что привело к отключению резервной линии питания станции "Ферросплавная-1". В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что линия связи была повреждена артобстрелом ВСУ.
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
На Запорожской АЭС рассказали о ремонте ЛЭП в районе станции
15:45
 
Запорожская областьРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала