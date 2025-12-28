https://1prime.ru/20251228/zakon-865984943.html

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января

2025-12-28T00:39+0300

экономика

россия

рф

китай

кнр

владимир путин

минвостокразвития

МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Федеральный закон о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января 2026 года, для иностранных инвесторов появится специальный режим с льготными условиями, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ. "Международная ТОР решает задачу создания конкурентоспособных условий для привлечения иностранных инвесторов - прежде всего, из дружественных стран - с целью создания производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью в приоритетных отраслях", - отметили в министерстве. Так, с 1 января 2026 года начнет работу международная ТОР в Приморском крае. Рассматривается реализация пилотного проекта совместно с партнерами из КНР. В октябре в Минвостокразвития РФ сообщали, что Россия и КНР обсуждают проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития в Приморском крае, проект документа был передан на рассмотрение китайской стороне. Как отмечалось, договоренности о новом формате торгово-экономической кооперации были достигнуты в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина. В конце июля президент России подписал закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов. В течение 15 лет с даты включения в реестр резидентов любой территории опережающего развития таким лицам гарантируется неухудшение условий их деятельности. Но эта норма будет распространяться лишь на тех, кто заключил соглашение после вступления закона в силу. Инвестпроекты резидентов МТОР должны будут предусматривать капитальные вложения в объеме не менее 500 миллионов рублей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью или выполнение работ (оказание услуг), виды которых определит правительство РФ.

2025

Новости

