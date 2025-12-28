Путин подписал закон о добровольческой деятельности сотрудников

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
2025-12-28T16:49+0300
2025-12-28T16:49+0300
политика
общество
бизнес
владимир путин
рф
общество , бизнес, владимир путин, рф
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что в коллективный договор в качестве обязательства работников и работодателя может быть включен пункт о поддержке волонтерства и благотворительной деятельности.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на нормативную правовую регламентацию возможности включения в коллективный договор условия о поддержке волонтерства и благотворительной деятельности. Введение возможности в коллективном договоре поддержки благотворительности и волонтерства будет являться мерой, применяемой работодателем добровольно с учетом производственных возможностей и финансово-экономического положения.
Кроме того, принятым законом устанавливается, что, если гражданин назначается на должность по решению президента РФ, то в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы не требуются: согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, сообщение сведений о последнем месте службы новому работодателю, а также уведомление бывшего нанимателя о заключении трудового договора.
Уточняются и основания увольнения работника в случае невыполнения им установленных антикоррупционных требований - в случае непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных ФЗ "О противодействии коррупции", и сведений о расходах, предусмотренных действующим законодательством, представления заведомо неполных сведений.
Также принятой нормой предусматривается, что лицо, поступающее на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения, и руководитель государственного (муниципального) учреждения обязаны будут представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Законом уточняется, что работники государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний обязаны будут представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах, предусмотренные ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в случаях, установленных данными федеральными законами.
Президент РФ В. Путин
Путин продлил действие положений о зонах с особыми условиями на пять лет
ПолитикаОбществоБизнесВладимир ПутинРФ
 
 
