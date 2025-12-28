https://1prime.ru/20251228/zakon-866003490.html

Путин подписал закон о выкупе долей в ООО

Путин подписал закон о выкупе долей в ООО

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий выкупать доли в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) не по балансовой, а по рыночной стоимости, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был разработан Минэкономразвития России в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Нововведение актуально для случаев выхода из ООО, а также при наследовании доли, поясняло министерство. Выкуп доли участника ООО по рыночной стоимости позволит определять справедливый размер доли совладельцев бизнеса и избежать судебных расходов, считают в Минэкономразвития. Новые нормы коснутся почти 80% всех юридических лиц в стране (порядка 2,5 миллиона ООО), отмечало министерство. Прежде стоимость доли рассчитывалась лишь пропорционально чистым активам ООО, что не всегда отражало ее реальную цену. В связи с этим нередко возникали споры, которые предпринимателям приходилось решать через суд. Новый закон предоставляет участнику ООО право в случае приобретения его доли или ее части обществом или при обращении взыскания на нее требовать ее выплаты на основании рыночной стоимости активов и обязательств общества, а не данных бухгалтерского учета. В случае несогласия лица, которому должна быть выплачена доля или ее часть, либо самого ООО с определением стоимости чистых активов на основании данных бухгалтерской отчетности их стоимость будет определяться исходя из рыночной стоимости активов общества и его обязательств. В этом случае стоимость чистых активов определяется в виде разницы между их рыночной стоимостью и рыночной стоимостью обязательств ООО оценщиком, привлеченным обществом или лицом, которому должна быть выплачена стоимость доли (ее части). При этом устав общества может предусматривать иной порядок привлечения оценщика. Устав может предусматривать и определение действительной стоимости доли или части доли в размере рыночной стоимости. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

