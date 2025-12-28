https://1prime.ru/20251228/zakon-866003810.html

"Роскадастр" наделили полномочиями вести фонд госкадастровой оценки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет "Роскадастр" полномочиями по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки. 28.12.2025

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет "Роскадастр" полномочиями по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее сообщал сенатор Дмитрий Ворона, закон наделяет публично-правовую компанию "Роскадастр" дополнительными полномочиями по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки и по установлению требований о направлении в "Роскадастр" сведений и материалов, необходимых для включения в означенный фонд данных. Документом также закрепляется обязанность Росреестра осуществлять в отношении публично-правовой компании мониторинг проведения государственной кадастровой оценки. Закон также устанавливает, что юридические лица, включая религиозные организации, которые на воссоединенных территориях не имели объективной возможности привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ в ранее установленные сроки, должны сделать это не позднее 15 марта 2027 года. Закон должен вступить в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, за исключением ряда положений.

