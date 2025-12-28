https://1prime.ru/20251228/zarplata-865989659.html
В Госдуме дали совет, куда вложить 13-ю зарплату
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. В Госдуме считают, что 13-ю зарплату можно направить либо на депозит, либо купить гособлигации, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства", - сообщил депутат. По его словам, можно инвестировать деньги и на фондовом рынке, например, в гособлигации и получить хорошую доходность с гарантированными выплатами. "Тринадцатая зарплата", или новогодний денежный бонус - дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.
