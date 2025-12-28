https://1prime.ru/20251228/zayavlenie-866008560.html

Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад

Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад

Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico. | 28.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico."Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что послание Зеленского было пронизано "ненавистью и разочарованием"."В период, который традиционно посвящен миру и единению, слова Зеленского направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога", — заключил он.Глава киевского режима в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.

