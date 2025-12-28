Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/zayavlenie-866008560.html
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад - 28.12.2025, ПРАЙМ
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад
Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:08+0300
2025-12-28T23:08+0300
запад
украина
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico."Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что послание Зеленского было пронизано "ненавистью и разочарованием"."В период, который традиционно посвящен миру и единению, слова Зеленского направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога", — заключил он.Глава киевского режима в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866008376.html
https://1prime.ru/20251228/frg-866005353.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, владимир зеленский, в мире
ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, В мире
23:08 28.12.2025
 
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад

L’Antidiplomatico: рождественское обращение Зеленского спровоцировало споры

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico.
"Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Зеленский хочет обсудить экономику Украины на переговорах с Трампом
22:37
Автор материала отметил, что послание Зеленского было пронизано "ненавистью и разочарованием".
"В период, который традиционно посвящен миру и единению, слова Зеленского направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога", — заключил он.
Глава киевского режима в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus
20:05
 
ЗАПАДУКРАИНАВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала