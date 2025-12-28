https://1prime.ru/20251228/zayavlenie-866008560.html
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад - 28.12.2025, ПРАЙМ
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад
Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:08+0300
2025-12-28T23:08+0300
2025-12-28T23:08+0300
запад
украина
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico."Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что послание Зеленского было пронизано "ненавистью и разочарованием"."В период, который традиционно посвящен миру и единению, слова Зеленского направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога", — заключил он.Глава киевского режима в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866008376.html
https://1prime.ru/20251228/frg-866005353.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, владимир зеленский, в мире
ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, В мире
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад
L’Antidiplomatico: рождественское обращение Зеленского спровоцировало споры
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ.
Рождественское обращение Владимира Зеленского продолжает вызывать оживленные дискуссии в разных странах, пишет L’AntiDiplomatico.
"Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать", — говорится в публикации.
Зеленский хочет обсудить экономику Украины на переговорах с Трампом
Автор материала отметил, что послание Зеленского
было пронизано "ненавистью и разочарованием".
"В период, который традиционно посвящен миру и единению, слова Зеленского направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога", — заключил он.
Глава киевского режима в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине
Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus