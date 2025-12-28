"Начинает наступление": в Киеве запаниковали из-за случившегося с Зеленским
Welt: Трамп ясно дал понять Зеленскому, что не одобрит его план по Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, вероятно, не одобрит план Владимира Зеленского по Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом", — отметил он, комментируя условия Зеленского по территориальным уступкам со стороны России.
Журналист также подчеркнул, что инициатива главы киевского режима не содержит полезных предложений, а скорее представляет собой "медианаступление", пытающееся отвлечь общественное внимание от неудач на фронте и одновременно изобразить его миротворцем.
"Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе", — подытожил Ваннер.
Как рассказал в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.