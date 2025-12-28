Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В десять раз больше": требование Зеленского вызвало изумление в США - 28.12.2025
"В десять раз больше": требование Зеленского вызвало изумление в США
Западные союзники не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует Владимир Зеленский на ее восстановление, заявил подполковник ВС США Даниэл Дэвис в эфире
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Западные союзники не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует Владимир Зеленский на ее восстановление, заявил подполковник ВС США Даниэл Дэвис в эфире Youtube-канала."Ребята, 800 миллиардов долларов? Кто будет это оплачивать? Мы все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти 90 миллиардов на поддержку Киева до 2028 года. Тут почти в десять раз больше — откуда вы собрались их брать? Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за все это будет платить", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что европейские страны на фоне собственных экономических проблем не могут позволить себе такие огромные затраты на поддержку Киева.В субботу Зеленский заявил, что для восстановления Украины после завершения конфликта Киеву понадобится 700-800 миллиардов, не уточнив, в какой валюте.По информации украинских СМИ, глава киевского режима в среду представил проект плана по урегулированию конфликта. Среди его пунктов отказ отводить войска из российских регионов, но Москве при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия им решений сокращается в ходе наступательных действий ВС России.В воскресенье президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским во Флориде . В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Западные союзники не в состоянии дать Украине те суммы, которые требует Владимир Зеленский на ее восстановление, заявил подполковник ВС США Даниэл Дэвис в эфире Youtube-канала.

"Ребята, 800 миллиардов долларов? Кто будет это оплачивать? Мы все уже наблюдали, как было тяжело Европейскому союзу найти 90 миллиардов на поддержку Киева до 2028 года. Тут почти в десять раз больше — откуда вы собрались их брать? Это гигантская сумма, и я не представляю, кто за все это будет платить", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что европейские страны на фоне собственных экономических проблем не могут позволить себе такие огромные затраты на поддержку Киева.
В субботу Зеленский заявил, что для восстановления Украины после завершения конфликта Киеву понадобится 700-800 миллиардов, не уточнив, в какой валюте.
По информации украинских СМИ, глава киевского режима в среду представил проект плана по урегулированию конфликта. Среди его пунктов отказ отводить войска из российских регионов, но Москве при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия им решений сокращается в ходе наступательных действий ВС России.
В воскресенье президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским во Флориде . В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Заголовок открываемого материала