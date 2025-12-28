Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На переговорах будут обсуждаться территориальные уступки, заявил Зеленский - 28.12.2025
На переговорах будут обсуждаться территориальные уступки, заявил Зеленский
Владимир Зеленский в воскресенье сказал, что он и президент США Дональд Трамп обсудят на встрече в воскресенье вопрос территориальных уступок. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T22:02+0300
2025-12-28T22:02+0300
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в воскресенье сказал, что он и президент США Дональд Трамп обсудят на встрече в воскресенье вопрос территориальных уступок. "Да, это мы тоже обсудим", - сказал он журналистам перед встречей, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждать территориальные уступки со стороны Украины. В субботу президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отметил, что заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии. Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
22:02 28.12.2025
 
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в воскресенье сказал, что он и президент США Дональд Трамп обсудят на встрече в воскресенье вопрос территориальных уступок.
"Да, это мы тоже обсудим", - сказал он журналистам перед встречей, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждать территориальные уступки со стороны Украины.
В субботу президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отметил, что заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Разговор Путина и Трампа был организован по инициативе США, заявил Ушаков
