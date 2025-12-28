Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский хочет обсудить экономику Украины на переговорах с Трампом - 28.12.2025
Зеленский хочет обсудить экономику Украины на переговорах с Трампом
Зеленский хочет обсудить экономику Украины на переговорах с Трампом - 28.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский хочет обсудить экономику Украины на переговорах с Трампом
Владимир Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом перед журналистами, что на переговорах хочет обсудить экономику Украины. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T22:37+0300
2025-12-28T22:37+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
марк карни
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом перед журналистами, что на переговорах хочет обсудить экономику Украины. Ранее Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго. "Мы хотим обсуждать (экономическое - ред.) развитие и безопасность (на переговорах в Белом доме - ред.)", - заявил Зеленский журналистам. Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, как обещал президент США, пройдут в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго. Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов. В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры. Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, марк карни
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Карни
22:37 28.12.2025
 
Зеленский хочет обсудить экономику Украины на переговорах с Трампом

Зеленский заявил, что на переговорах с Трампом хочет обсудить экономику Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом перед журналистами, что на переговорах хочет обсудить экономику Украины.
Ранее Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго.
"Мы хотим обсуждать (экономическое - ред.) развитие и безопасность (на переговорах в Белом доме - ред.)", - заявил Зеленский журналистам.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, как обещал президент США, пройдут в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
На переговорах будут обсуждаться территориальные уступки, заявил Зеленский
