Ожидания Зеленского о поддержке Трампа не оправдались, пишет FT - 28.12.2025, ПРАЙМ
Ожидания Зеленского о поддержке Трампа не оправдались, пишет FT
2025-12-28T23:33+0300
2025-12-28T23:33+0300
мировая экономика
общество
сша
киев
рф
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
financial times
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_c538736c5b247134b00739c8162ed271.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны президента США Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались, пишет британская газета Financial Times. "Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Трамп вернулся к своей позиции равноудаленности. Ранее Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго. Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, как обещал президент США, пройдут в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго. Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов. В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры. Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
киев
рф
23:33 28.12.2025
 
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны президента США Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались, пишет британская газета Financial Times.
"Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Трамп вернулся к своей позиции равноудаленности.
Ранее Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго. Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, как обещал президент США, пройдут в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Заголовок открываемого материала