Жительница Дальнего Востока выиграла более 31 миллиона рублей в лотерею
Жительница Дальнего Востока выиграла более 31 миллиона рублей в лотерею - 28.12.2025, ПРАЙМ
Жительница Дальнего Востока выиграла более 31 миллиона рублей в лотерею
Жительница Дальнего Востока купила 20 лотерейных билетов выиграла более чем 31,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Жительница Дальнего Востока купила 20 лотерейных билетов выиграла более чем 31,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее "Супер 8" в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни - 31 583 076 рублей. Счастливица сперва даже забыла о купленных билетах и только спустя время решила перепроверить их. Один из них и сделал Татьяну мультимиллионершей", - сообщили в компании. По словам самой Татьяны, суперприз она хотела выиграть давно. Из всех купленных ею двадцати билетов пять оказались выигрышными, один из которых и принес ей желанный выигрыш. При этом победительница отметила, что никакой стратегией при выборе чисел она не пользовалась, "билеты выбирала плюсиком, решила полагаться на случай". Теперь она уверена, что 19 декабря - это её личный счастливый день. Часть выигрыша Татьяна хочет направить на осуществление своей мечты - квартиру с видом на море. А другую часть - на благотворительность.
бизнес, дальний восток, минфин
Бизнес, Дальний Восток, Минфин
03:28 28.12.2025 (обновлено: 03:39 28.12.2025)
 
Жительница Дальнего Востока выиграла более 31 миллиона рублей в лотерею

Жительница Дальнего Востока купила 20 лотерейных билетов и выиграла 31,5 миллиона рублей

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Жительница Дальнего Востока купила 20 лотерейных билетов выиграла более чем 31,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее "Супер 8" в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни - 31 583 076 рублей. Счастливица сперва даже забыла о купленных билетах и только спустя время решила перепроверить их. Один из них и сделал Татьяну мультимиллионершей", - сообщили в компании.
По словам самой Татьяны, суперприз она хотела выиграть давно. Из всех купленных ею двадцати билетов пять оказались выигрышными, один из которых и принес ей желанный выигрыш.
При этом победительница отметила, что никакой стратегией при выборе чисел она не пользовалась, "билеты выбирала плюсиком, решила полагаться на случай". Теперь она уверена, что 19 декабря - это её личный счастливый день.
Часть выигрыша Татьяна хочет направить на осуществление своей мечты - квартиру с видом на море. А другую часть - на благотворительность.
 
Заголовок открываемого материала