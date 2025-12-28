https://1prime.ru/20251228/znaki-865990288.html
В России с 1 января появятся новые дорожные знаки
2025-12-28T08:58+0300
россия
дорожное движение
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Новые дорожные знаки появятся в России с начала следующего года, соответствующие изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января.
Так, например, вводится новый знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". А с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где парковка разрешена, и о способе постановки автомобиля на стоянку.
Отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток).
Также вводятся таблички "Глухие пешеходы", который будет располагаться перед пешеходными переходами вблизи мест, которые посещают слабослышащие граждане, и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".
Есть и еще целый ряд новаций, например добавляется возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия".
