https://1prime.ru/20251228/znaki-865990288.html

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки - 28.12.2025, ПРАЙМ

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

Новые дорожные знаки появятся в России с начала следующего года, соответствующие изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января. | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T08:58+0300

2025-12-28T08:58+0300

2025-12-28T08:58+0300

россия

дорожное движение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865989889_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_925c01d66cb63a5050dfc01dd59ca1e1.jpg

МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Новые дорожные знаки появятся в России с начала следующего года, соответствующие изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января. Так, например, вводится новый знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". А с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где парковка разрешена, и о способе постановки автомобиля на стоянку. Отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Также вводятся таблички "Глухие пешеходы", который будет располагаться перед пешеходными переходами вблизи мест, которые посещают слабослышащие граждане, и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие". Есть и еще целый ряд новаций, например добавляется возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия".

https://1prime.ru/20251216/pdd-865585694.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дорожное движение