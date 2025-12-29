https://1prime.ru/20251229/aeroport-866042275.html

Аэропорт Якутска обязался выплатить "Ингосстраху" 98 миллионов рублей

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Якутска по мировому соглашению с "Ингосстрахом" обязался выплатить страховщику около 98 миллионов рублей – это индексация взысканных ранее с аэропорта денежных средств в споре из-за авиационного инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100, выкатившимся в 2018 году за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года взыскал с АО "Аэропорт Якутск" более 1,1 миллиарда рублей убытков в пользу "Ингосстраха". Это решение поддержали затем суды апелляционной и кассационной инстанций, а также Верховный суд РФ. Впоследствии суды предоставили ответчику отсрочку исполнения решения до конца 2025 года. В то же время суд первой инстанции в сентябре по заявлению страховщика проиндексировал ранее взысканную сумму и обязал аэропорт дополнительно выплатить истцу более 122 миллионов рублей. В мировом соглашении, утвержденном судом, стороны договорились, что взыскатель предоставляет должнику 20%-ный дисконт от этой суммы. Осенью 2018 года Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" после приземления выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, после чего у самолета подломились стойки шасси. На борту находились 87 пассажиров и пятеро членов экипажа, никто не пострадал. Самолет был застрахован на сумму около 1,3 миллиарда рублей. Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, основной причиной аварии стала передача экипажу неправильной информации о величине коэффициента сцепления, что привело к посадке на обледеневшую ВПП. При этом у аэропорта не было реагентов, машин для их применения и тепловых машин для качественного удаления льда с ВПП.

