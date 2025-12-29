https://1prime.ru/20251229/aeroport-866044599.html

Аэропорт Калининграда принял пятимиллионного пассажира

Аэропорт Калининграда принял пятимиллионного пассажира - 29.12.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Калининграда принял пятимиллионного пассажира

Аэропорт Калининграда принят пятимиллионного пассажира, им стала 11-летняя девочка, которая летела в Санкт–Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T17:05+0300

2025-12-29T17:05+0300

2025-12-29T17:05+0300

бизнес

калининград

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866019776_0:45:3154:1819_1920x0_80_0_0_9c3bb22a01b7d2ca1ac3a83e10ea8bcc.jpg

КАЛИНИНГРАД, 29 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Калининграда принят пятимиллионного пассажира, им стала 11-летняя девочка, которая летела в Санкт–Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво". "Двадцать девятого декабря 2025 года в аэропорту Храброво состоялось особенное событие - впервые в истории аэропорт принял 5-миллионного пассажира. Юбилейным путешественником стала 11‑летняя Дарина Эйсфельд, которая летела рейсом авиакомпании Nordwind из Калининграда в Санкт‑Петербург", - говорится в сообщении в Telegram–канале аэропорта "Храброво". Отмечается, что в зоне вылета юной пассажирке вручили памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес‑зале аэропорта. "Этот юбилейный рубеж - не просто цифра, а отражение доверия пассажиров к аэропорту и его партнёрам. Он подтверждает стабильный рост пассажиропотока и развитие авиасообщения региона", - добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20251229/aeroport-866042275.html

калининград

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, калининград, санкт-петербург