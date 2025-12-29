Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Калининграда принял пятимиллионного пассажира - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/aeroport-866044599.html
Аэропорт Калининграда принят пятимиллионного пассажира, им стала 11-летняя девочка, которая летела в Санкт–Петербург
2025-12-29T17:05+0300
2025-12-29T17:05+0300
КАЛИНИНГРАД, 29 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Калининграда принят пятимиллионного пассажира, им стала 11-летняя девочка, которая летела в Санкт–Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво". "Двадцать девятого декабря 2025 года в аэропорту Храброво состоялось особенное событие - впервые в истории аэропорт принял 5-миллионного пассажира. Юбилейным путешественником стала 11‑летняя Дарина Эйсфельд, которая летела рейсом авиакомпании Nordwind из Калининграда в Санкт‑Петербург", - говорится в сообщении в Telegram–канале аэропорта "Храброво". Отмечается, что в зоне вылета юной пассажирке вручили памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес‑зале аэропорта. "Этот юбилейный рубеж - не просто цифра, а отражение доверия пассажиров к аэропорту и его партнёрам. Он подтверждает стабильный рост пассажиропотока и развитие авиасообщения региона", - добавили в пресс-службе.
17:05 29.12.2025
 
Аэропорт Калининграда принял пятимиллионного пассажира

КАЛИНИНГРАД, 29 дек – ПРАЙМ. Аэропорт Калининграда принят пятимиллионного пассажира, им стала 11-летняя девочка, которая летела в Санкт–Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".
"Двадцать девятого декабря 2025 года в аэропорту Храброво состоялось особенное событие - впервые в истории аэропорт принял 5-миллионного пассажира. Юбилейным путешественником стала 11‑летняя Дарина Эйсфельд, которая летела рейсом авиакомпании Nordwind из Калининграда в Санкт‑Петербург", - говорится в сообщении в Telegram–канале аэропорта "Храброво".
Отмечается, что в зоне вылета юной пассажирке вручили памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес‑зале аэропорта.
"Этот юбилейный рубеж - не просто цифра, а отражение доверия пассажиров к аэропорту и его партнёрам. Он подтверждает стабильный рост пассажиропотока и развитие авиасообщения региона", - добавили в пресс-службе.
Аэропорт Якутска обязался выплатить "Ингосстраху" 98 миллионов рублей
