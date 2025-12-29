Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА отозвало кредитный рейтинг ТГК-14 - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/akra-866050955.html
АКРА отозвало кредитный рейтинг ТГК-14
2025-12-29T18:47+0300
2025-12-29T18:47+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг ТГК-14 по инициативе рейтингуемого лица, сообщается на сайте агентства. "По инициативе рейтингуемого лица - ПАО "ТГК-14" - АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BB(RU), прогноз "Негативный", без одновременного подтверждения", - говорится в сообщении. Ранее в декабре АКРА сообщало о понижении рейтинга ТГК-14 из-за ухудшения оценки за корпоративное управление на фоне ареста собственников и членов совета директоров компании и принятия судами Бурятии и Забайкальского края решений о признании незаконными приказов служб по тарифам об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ТГК-14. ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
18:47 29.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг ТГК-14 по инициативе рейтингуемого лица, сообщается на сайте агентства.
"По инициативе рейтингуемого лица - ПАО "ТГК-14" - АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BB(RU), прогноз "Негативный", без одновременного подтверждения", - говорится в сообщении.
Ранее в декабре АКРА сообщало о понижении рейтинга ТГК-14 из-за ухудшения оценки за корпоративное управление на фоне ареста собственников и членов совета директоров компании и принятия судами Бурятии и Забайкальского края решений о признании незаконными приказов служб по тарифам об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ТГК-14.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
