АКРА отозвало кредитный рейтинг ТГК-14

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг ТГК-14 по инициативе рейтингуемого лица, сообщается на сайте агентства. "По инициативе рейтингуемого лица - ПАО "ТГК-14" - АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне BB(RU), прогноз "Негативный", без одновременного подтверждения", - говорится в сообщении. Ранее в декабре АКРА сообщало о понижении рейтинга ТГК-14 из-за ухудшения оценки за корпоративное управление на фоне ареста собственников и членов совета директоров компании и принятия судами Бурятии и Забайкальского края решений о признании незаконными приказов служб по тарифам об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ТГК-14. ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.

