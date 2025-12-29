https://1prime.ru/20251229/alentova-866010745.html

Прощание с Верой Алентовой состоится в театре имени Пушкина

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в московском театре имени Пушкина в понедельник. Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли. Церемония прощания с актрисой начнется в 11.00 мск в театре имени Пушкина. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Веры Алентовой, отметив, что та была душевно щедрым человеком, играла талантливо, многие годы посвятила театру. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что фильмы с её участием стали классикой и вошли в золотой фонд кино. Помощник президента России Владимир Мединский назвал Алентову выдающейся актрисой, которая останется в памяти россиян всегда молодой и энергичной. Созданные актрисой образы отличались глубиной, искренностью и поразительной силой, заявили в министерстве культуры РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Алентова оставила большой след в душе зрителей и отечественной культуре. Департамент культуры Москвы заявил, что она посвятила себя сцене и искусству. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Алентовой, подчеркнув, что она имела честь быть с ней знакомой. Театр имени Пушкина в четверг посвятил показ юбилейного спектакля "И будет театр!.." в честь 75-летия театра памяти Алентовой. Во втором акте спектакля на экранах появились портреты актрисы, а на сцену вышел художественный руководитель театра Евгений Писарев. Он подчеркнул, что Алентова 60 лет была предана театру имени Пушкина: она служила в нем, была его звездой и "в какой-то степени даже символом этого театра". По словам худрука, Алентова должна была рассказать в своем монологе об успехе спектакля "Я - женщина", поставленного в театре в 1980-е годы, о работе с режиссером Борисом Морозовым, о том, "как он развернул театр в сторону современности", какие спектакли поставил, а также о последовавших творческих неудачах и других "деликатных моментах, которые театр не смог принять". Спектакль завершился своего рода семейным портретом: артисты вышли на поклон, часть из них заняла места в зрительном зале на сцене, являвшемся частью декораций постановки. Место рядом с худруком Писаревым, которое должна была занять Алентова, осталось пустым. Позже театр заменил запланированный на 5 января спектакль "Мадам Рубинштейн", в котором главную роль исполняла Алентова, на постановку "Семейка Краузе". О заменах последующих спектаклей, в которых должна была играть актриса, сообщат позднее. Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других. В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.

