https://1prime.ru/20251229/analitiki-866012371.html

Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора

Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора - 29.12.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора

Цены на овощи борщевого набора за год значительно снизились, например, на второй и третей неделе декабря россияне покупали капусту за 29,6 рубля за килограмм,... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T02:36+0300

2025-12-29T02:36+0300

2025-12-29T02:36+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866012371.jpg?1766965003

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на овощи борщевого набора за год значительно снизились, например, на второй и третей неделе декабря россияне покупали капусту за 29,6 рубля за килограмм, что почти на треть дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "Стоимость любимых россиянами овощей в середине декабря значительно снизилась по сравнению c 2024 годом... За период с 8 по 21 декабря российские потребители покупали капусту по цене 29,6 рубля в среднем за килограмм или на 31% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. По данным аналитиков, картофель за год стал дешевле на 23% и его цена за килограмм составила 44,7 рубля в период с 8 по 21 декабря. Помимо этого, свекла, томаты и репчатый лук потеряли в цене за это время по 16%: килограмм свеклы стал стоить 34,9 рубля, томатов - 270,2 рубля, а лука - 44,5. Огурцы и морковь подешевели на 9% и 2% соответственно, до 220,7 рубля и 39,9 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес