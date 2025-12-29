Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/analitiki-866012371.html
Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора
Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора - 29.12.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора
Цены на овощи борщевого набора за год значительно снизились, например, на второй и третей неделе декабря россияне покупали капусту за 29,6 рубля за килограмм,... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T02:36+0300
2025-12-29T02:36+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866012371.jpg?1766965003
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на овощи борщевого набора за год значительно снизились, например, на второй и третей неделе декабря россияне покупали капусту за 29,6 рубля за килограмм, что почти на треть дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech. "Стоимость любимых россиянами овощей в середине декабря значительно снизилась по сравнению c 2024 годом... За период с 8 по 21 декабря российские потребители покупали капусту по цене 29,6 рубля в среднем за килограмм или на 31% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. По данным аналитиков, картофель за год стал дешевле на 23% и его цена за килограмм составила 44,7 рубля в период с 8 по 21 декабря. Помимо этого, свекла, томаты и репчатый лук потеряли в цене за это время по 16%: килограмм свеклы стал стоить 34,9 рубля, томатов - 270,2 рубля, а лука - 44,5. Огурцы и морковь подешевели на 9% и 2% соответственно, до 220,7 рубля и 39,9 рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
02:36 29.12.2025
 
Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора

NTech: россияне стали покупать капусту за 29,6 рубля за килограмм

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на овощи борщевого набора за год значительно снизились, например, на второй и третей неделе декабря россияне покупали капусту за 29,6 рубля за килограмм, что почти на треть дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Стоимость любимых россиянами овощей в середине декабря значительно снизилась по сравнению c 2024 годом... За период с 8 по 21 декабря российские потребители покупали капусту по цене 29,6 рубля в среднем за килограмм или на 31% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, картофель за год стал дешевле на 23% и его цена за килограмм составила 44,7 рубля в период с 8 по 21 декабря. Помимо этого, свекла, томаты и репчатый лук потеряли в цене за это время по 16%: килограмм свеклы стал стоить 34,9 рубля, томатов - 270,2 рубля, а лука - 44,5. Огурцы и морковь подешевели на 9% и 2% соответственно, до 220,7 рубля и 39,9 рубля.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала