Аналитики рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора

2025-12-29T02:36+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Цены на овощи борщевого набора за год значительно снизились, например, на второй и третей неделе декабря россияне покупали капусту за 29,6 рубля за килограмм, что почти на треть дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Стоимость любимых россиянами овощей в середине декабря значительно снизилась по сравнению c 2024 годом... За период с 8 по 21 декабря российские потребители покупали капусту по цене 29,6 рубля в среднем за килограмм или на 31% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, картофель за год стал дешевле на 23% и его цена за килограмм составила 44,7 рубля в период с 8 по 21 декабря. Помимо этого, свекла, томаты и репчатый лук потеряли в цене за это время по 16%: килограмм свеклы стал стоить 34,9 рубля, томатов - 270,2 рубля, а лука - 44,5. Огурцы и морковь подешевели на 9% и 2% соответственно, до 220,7 рубля и 39,9 рубля.
