Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области

Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области

2025-12-29T02:12+0300

КУРСК, 29 дек - ПРАЙМ. Артиллерия, танки и группы БПЛА "Ахмата", действующего в составе группировки "Север", активизировались на ряде участков в Сумской области, обеспечивая продвижение штурмовых групп, формирующих буферную зону, сообщил РИА Новости командир артрасчета группы "Пресса" спецназа с позывным "Мудрый". "Обстановка, контролируемая нами, работаем круглосуточно, 24/7, есть участок, где наши штурмовики проводят активную зачистку, мы их поддерживаем, и также не даём противнику пройти в этот участок, то есть держим их на расстоянии. Работаем быстро и самое главное - по целям", - рассказал командир артрасчета. Боец с позывным "Каспер" пояснил, что иногда одновременно поступает сразу несколько целей для поражения. "За одну работу отрабатываем несколько целей, не просто вышли, отработали несколько выстрелов, а когда нам дают перенос огня, одна, две, три цели… Не важно, будь то ночь, день, то есть мы понимаем, что одну цель взяли, поразили, нам тут же дают вторую цель. И весь этот поток идет. Не просто выбежали, отработали и ушли, а когда едет смена целей", - пояснил "Каспер". Он уточнил, что в поиске целей и в целом работе артиллерии на данном участке активно помогают группы операторов БПЛА. "Без них никуда - это глаза наши. Это современные реалии. Это разведка, наша корректировка, наши глаза", - пояснил боец. Президент России Владимир Путин в мае объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

