Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/artillerija-866011771.html
Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области
Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области
Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области
Артиллерия, танки и группы БПЛА "Ахмата", действующего в составе группировки "Север", активизировались на ряде участков в Сумской области, обеспечивая... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T02:12+0300
2025-12-29T02:12+0300
россия
общество
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866011771.jpg?1766963547
КУРСК, 29 дек - ПРАЙМ. Артиллерия, танки и группы БПЛА "Ахмата", действующего в составе группировки "Север", активизировались на ряде участков в Сумской области, обеспечивая продвижение штурмовых групп, формирующих буферную зону, сообщил РИА Новости командир артрасчета группы "Пресса" спецназа с позывным "Мудрый". "Обстановка, контролируемая нами, работаем круглосуточно, 24/7, есть участок, где наши штурмовики проводят активную зачистку, мы их поддерживаем, и также не даём противнику пройти в этот участок, то есть держим их на расстоянии. Работаем быстро и самое главное - по целям", - рассказал командир артрасчета. Боец с позывным "Каспер" пояснил, что иногда одновременно поступает сразу несколько целей для поражения. "За одну работу отрабатываем несколько целей, не просто вышли, отработали несколько выстрелов, а когда нам дают перенос огня, одна, две, три цели… Не важно, будь то ночь, день, то есть мы понимаем, что одну цель взяли, поразили, нам тут же дают вторую цель. И весь этот поток идет. Не просто выбежали, отработали и ушли, а когда едет смена целей", - пояснил "Каспер". Он уточнил, что в поиске целей и в целом работе артиллерии на данном участке активно помогают группы операторов БПЛА. "Без них никуда - это глаза наши. Это современные реалии. Это разведка, наша корректировка, наши глаза", - пояснил боец. Президент России Владимир Путин в мае объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
украина
россия, общество , украина, владимир путин
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Путин
02:12 29.12.2025
 
Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались в Сумской области

Артиллерия, танки и БПЛА "Ахмата" активизировались на ряде участков в Сумской области

КУРСК, 29 дек - ПРАЙМ. Артиллерия, танки и группы БПЛА "Ахмата", действующего в составе группировки "Север", активизировались на ряде участков в Сумской области, обеспечивая продвижение штурмовых групп, формирующих буферную зону, сообщил РИА Новости командир артрасчета группы "Пресса" спецназа с позывным "Мудрый".
"Обстановка, контролируемая нами, работаем круглосуточно, 24/7, есть участок, где наши штурмовики проводят активную зачистку, мы их поддерживаем, и также не даём противнику пройти в этот участок, то есть держим их на расстоянии. Работаем быстро и самое главное - по целям", - рассказал командир артрасчета.
Боец с позывным "Каспер" пояснил, что иногда одновременно поступает сразу несколько целей для поражения.
"За одну работу отрабатываем несколько целей, не просто вышли, отработали несколько выстрелов, а когда нам дают перенос огня, одна, две, три цели… Не важно, будь то ночь, день, то есть мы понимаем, что одну цель взяли, поразили, нам тут же дают вторую цель. И весь этот поток идет. Не просто выбежали, отработали и ушли, а когда едет смена целей", - пояснил "Каспер".
Он уточнил, что в поиске целей и в целом работе артиллерии на данном участке активно помогают группы операторов БПЛА.
"Без них никуда - это глаза наши. Это современные реалии. Это разведка, наша корректировка, наши глаза", - пояснил боец.
Президент России Владимир Путин в мае объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала