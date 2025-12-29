Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Попытка Киева ударить по резиденции Путина шокировала Запад
Попытка Киева ударить по резиденции Путина шокировала Запад
2025-12-29T23:26+0300
2025-12-29T23:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал чрезвычайно серьезным инцидент с попыткой Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, написав об этом в соцсети X."Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа", — отметил он.Филиппо также напомнил о рождественском видеообращении Зеленского. Во время своей скандальной речи тот пожелал кому-то "сгинуть", отметив, что это будет якобы желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не указал.Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
23:26 29.12.2025
 
Попытка Киева ударить по резиденции Путина шокировала Запад

Филиппо назвал инцидент с атакой на резиденцию Путина чрезвычайно серьезным

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал чрезвычайно серьезным инцидент с попыткой Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, написав об этом в соцсети X.
"Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа", — отметил он.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ предупредили Зеленского о рисках из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 23:23
Вчера, 23:23
Филиппо также напомнил о рождественском видеообращении Зеленского. Во время своей скандальной речи тот пожелал кому-то "сгинуть", отметив, что это будет якобы желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не указал.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
"Спасти остатки". На Западе громко высказались об Украине
Вчера, 23:09
Вчера, 23:09
 
Заголовок открываемого материала