Попытка Киева ударить по резиденции Путина шокировала Запад

Попытка Киева ударить по резиденции Путина шокировала Запад

2025-12-29T23:26+0300

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал чрезвычайно серьезным инцидент с попыткой Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, написав об этом в соцсети X."Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа", — отметил он.Филиппо также напомнил о рождественском видеообращении Зеленского. Во время своей скандальной речи тот пожелал кому-то "сгинуть", отметив, что это будет якобы желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не указал.Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.

