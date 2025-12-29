https://1prime.ru/20251229/atr-866018383.html

Биржи АТР в основном растут в понедельник утром

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,31% - до 3 975,92 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 2 493,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 25 894 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,34% - до 8 732,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,19%, до 50 656,5 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,89%, до 4 207,72 пункта. Как отмечает агентство Рейтер, на этой неделе, сокращенной в связи с праздниками, внимание инвесторов будет направлено на публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США с его недавнего декабрьского заседания, по итогам которого банк понизил свою учетную ставку. Рынки будут изучать протокол, чтобы получить более глубокое представление о дебатах членов ФРС США относительно баланса рисков и сроков будущего смягчения денежно-кредитной политики, приводит агентство мнение аналитика IG Markets Тони Сайкамора (Tony Sycamore).

