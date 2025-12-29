https://1prime.ru/20251229/bezhenets-866013189.html

Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска

Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска - 29.12.2025, ПРАЙМ

Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска

Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик. | 29.12.2025, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 29 дек - ПРАЙМ. Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик. "Украинские войска били по городу конкретно. Человек на дороге написал, что тут живут мирные люди, - и разбили весь дом, сарай, гараж, всё сразу. На асфальте написал перед домом. Они же летали, эти дроны, и всё. И с минометами били", - сказал Кулик. Он добавил, что боевики ВСУ всё время били по домам с подобными отметками о проживающих внутри людях. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.

