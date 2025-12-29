Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска - 29.12.2025
Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска
Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска - 29.12.2025, ПРАЙМ
Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска
Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик. | 29.12.2025, ПРАЙМ
общество
россия
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
всу
мид рф
мид
ДОНЕЦК, 29 дек - ПРАЙМ. Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик. "Украинские войска били по городу конкретно. Человек на дороге написал, что тут живут мирные люди, - и разбили весь дом, сарай, гараж, всё сразу. На асфальте написал перед домом. Они же летали, эти дроны, и всё. И с минометами били", - сказал Кулик. Он добавил, что боевики ВСУ всё время били по домам с подобными отметками о проживающих внутри людях. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
красноармейск
рф
харьковская область
общество , россия, красноармейск, рф, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, всу, мид рф, мид
Общество , РОССИЯ, Красноармейск, РФ, Харьковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВСУ, МИД РФ, МИД
03:40 29.12.2025 (обновлено: 03:59 29.12.2025)
 
Беженец рассказал об атаках ВСУ на жителей Красноармейска

РИА Новости: ВСУ били по домам с надписями "Здесь живут люди"

ДОНЕЦК, 29 дек - ПРАЙМ. Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик.
"Украинские войска били по городу конкретно. Человек на дороге написал, что тут живут мирные люди, - и разбили весь дом, сарай, гараж, всё сразу. На асфальте написал перед домом. Они же летали, эти дроны, и всё. И с минометами били", - сказал Кулик.
Он добавил, что боевики ВСУ всё время били по домам с подобными отметками о проживающих внутри людях.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
 
ОбществоРОССИЯКрасноармейскРФХарьковская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВСУМИД РФМИД
 
 
