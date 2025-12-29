Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДОНЕЦК, 29 дек – ПРАЙМ. Боевики ВСУ массово свозили иностранных наёмников на полигон за шахтой "Красноармейская Западная" в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига. "Иностранцев видел. Я еще работал на шахте "Красноармейская Западная", и они за старой породой, там лесок, туда свозили. Привозили в середине августа по сентябрь - месяца полтора. Проезжали, привозили. Смуглых привозили на военных машинах. Раза три или четыре я видел - их увозили с полигона. Человек, наверное, по 30-40 грузят. В полном обмундировании, внешность, и по разговору слышно (на иностранном языке – ред.)", - сказал Дрига. Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
общество , россия, красноармейск, рф, украина, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, всу, минобороны рф, мид
Общество , РОССИЯ, Экономика, Красноармейск, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Мария Захарова, Сергей Лавров, ВСУ, Минобороны РФ, МИД
06:53 29.12.2025 (обновлено: 06:55 29.12.2025)
 
ДОНЕЦК, 29 дек – ПРАЙМ. Боевики ВСУ массово свозили иностранных наёмников на полигон за шахтой "Красноармейская Западная" в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.
"Иностранцев видел. Я еще работал на шахте "Красноармейская Западная", и они за старой породой, там лесок, туда свозили. Привозили в середине августа по сентябрь - месяца полтора. Проезжали, привозили. Смуглых привозили на военных машинах. Раза три или четыре я видел - их увозили с полигона. Человек, наверное, по 30-40 грузят. В полном обмундировании, внешность, и по разговору слышно (на иностранном языке – ред.)", - сказал Дрига.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
 
