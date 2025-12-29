Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторы отвлеклись: рынок и рубль растут на излете года - 29.12.2025, ПРАЙМ
Инвесторы отвлеклись: рынок и рубль растут на излете года
Короткую предновогоднюю неделю индекс Мосбиржи начал в хорошем плюсе и взлетел выше 2800 п. | 29.12.2025, ПРАЙМ
12:23 29.12.2025
 
Инвесторы отвлеклись: рынок и рубль растут на излете года

Аналитик Бахтин: рубль и Мосбиржа воспряли в конце года

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Короткую предновогоднюю неделю индекс Мосбиржи начал в хорошем плюсе и взлетел выше 2800 п.
Геополитические новости заставили инвесторов отвлечься от предпраздничных хлопот. В воскресенье состоялась встреча лидеров США и Украины, по ее итогам участники оценили степень согласования пунктов мирного соглашения выше чем в 90%. А сегодня украинский президент заявил о готовности к прямым переговорам с Россией для обсуждения перспективы урегулирования конфликта.
Сдерживающим фактором для покупателей акций продолжает выступать крепкий рубль за счет по-прежнему высоких реальных ставок и подавленного спроса на импорт. Предложение валют комфортное, в том числе на фоне сильного не-нефтегазового экспорта. Доллар заканчивает 2025 у 77,5, упав с начала года на четверть, юань "похудел" почти на 20% и торгуется на 11 руб.
Ревальвация нацвалюты негативна для доходов экспортеров и бюджета, однако она стала важным подспорьем для ЦБ в борьбе с инфляцией. Ждем годовой показатель ниже 6% по итогам года.
В пятницу Росстат обнародовал данные по экономике за ноябрь. Охлаждение экономики продолжилось – бюджетные расходы и кредитование оказались ниже значений октября. В то же время темпы роста зарплат остались высокими (14,3% после 13,1% г/г).
В оставшиеся две сессии года ожидаем движения индекса Мосбиржи вблизи 2800 п. Из сегодняшних событий выделим публикацию Банком России резюме обсуждения ключевой ставки и ВОСА ЛУКОЙЛа по утверждению дивидендов за 9 мес. В США завтра обнародуют протоколы FOMC.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

