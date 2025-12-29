Инвесторы отвлеклись: рынок и рубль растут на излете года

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Короткую предновогоднюю неделю индекс Мосбиржи начал в хорошем плюсе и взлетел выше 2800 п. Геополитические новости заставили инвесторов отвлечься от предпраздничных хлопот. В воскресенье состоялась встреча лидеров США и Украины, по ее итогам участники оценили степень согласования пунктов мирного соглашения выше чем в 90%. А сегодня украинский президент заявил о готовности к прямым переговорам с Россией для обсуждения перспективы урегулирования конфликта. Сдерживающим фактором для покупателей акций продолжает выступать крепкий рубль за счет по-прежнему высоких реальных ставок и подавленного спроса на импорт. Предложение валют комфортное, в том числе на фоне сильного не-нефтегазового экспорта. Доллар заканчивает 2025 у 77,5, упав с начала года на четверть, юань "похудел" почти на 20% и торгуется на 11 руб. Ревальвация нацвалюты негативна для доходов экспортеров и бюджета, однако она стала важным подспорьем для ЦБ в борьбе с инфляцией. Ждем годовой показатель ниже 6% по итогам года. В пятницу Росстат обнародовал данные по экономике за ноябрь. Охлаждение экономики продолжилось – бюджетные расходы и кредитование оказались ниже значений октября. В то же время темпы роста зарплат остались высокими (14,3% после 13,1% г/г). В оставшиеся две сессии года ожидаем движения индекса Мосбиржи вблизи 2800 п. Из сегодняшних событий выделим публикацию Банком России резюме обсуждения ключевой ставки и ВОСА ЛУКОЙЛа по утверждению дивидендов за 9 мес. В США завтра обнародуют протоколы FOMC.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
