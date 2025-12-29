Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня - 29.12.2025
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно выросли на фоне корпоративных новостей и геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,04% - до 9 866,53 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,05% - до 8 112,02 пункта, немецкий DAX - также на 0,05%, до 24 351,12 пункта. Акции горнодобывающей компании Anglo American подешевели на 0,9%, что отразилось на падении FTSE 100. Ранее в ходе торгов понедельника биржевая цена серебра обновила исторически высокое значение, поднявшись до 82,615 доллара, а стоимость палладия достигла нового максимума с ноября 2022 года, превысив 2 100 долларов за тройскую унцию. Аналитики оценивают состояние рынка и перспективы его развития на будущий год. "2025 год для инвесторов в акции разделился на две половины. В целом рынки показали хорошие результаты, но в преддверии 2026 года глобальная напряженность и неоднозначные экономические перспективы означают, что в следующем году возможны более резкие колебания цен на акции", - заявил агентству Рейтер руководитель отдела анализа акций в компании Hargreaves Lansdown Деррен Натан (Derren Nathan). Эксперты также обращают внимание на геополитическую ситуацию. "Мирные переговоры по Украине немного подстегивают европейские акции, поскольку настроения склоняются к соглашению, которое, будем надеяться, будет достигнуто в начале 2026 года", - сказал агентству Блумберг руководитель отдела торговли в La Financiere de l'Echiquier Дэвид Крук (David Kruk).
европа
20:44 29.12.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня

Европейские биржи закрылись в плюсе на корпоративных новостях и геополитической ситуации

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно выросли на фоне корпоративных новостей и геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,04% - до 9 866,53 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,05% - до 8 112,02 пункта, немецкий DAX - также на 0,05%, до 24 351,12 пункта.
Акции горнодобывающей компании Anglo American подешевели на 0,9%, что отразилось на падении FTSE 100. Ранее в ходе торгов понедельника биржевая цена серебра обновила исторически высокое значение, поднявшись до 82,615 доллара, а стоимость палладия достигла нового максимума с ноября 2022 года, превысив 2 100 долларов за тройскую унцию.
Аналитики оценивают состояние рынка и перспективы его развития на будущий год. "2025 год для инвесторов в акции разделился на две половины. В целом рынки показали хорошие результаты, но в преддверии 2026 года глобальная напряженность и неоднозначные экономические перспективы означают, что в следующем году возможны более резкие колебания цен на акции", - заявил агентству Рейтер руководитель отдела анализа акций в компании Hargreaves Lansdown Деррен Натан (Derren Nathan).
Эксперты также обращают внимание на геополитическую ситуацию. "Мирные переговоры по Украине немного подстегивают европейские акции, поскольку настроения склоняются к соглашению, которое, будем надеяться, будет достигнуто в начале 2026 года", - сказал агентству Блумберг руководитель отдела торговли в La Financiere de l'Echiquier Дэвид Крук (David Kruk).
