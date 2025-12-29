Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/chast-866010667.html
Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена
Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена - 29.12.2025, ПРАЙМ
Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена
Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже решена, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T00:41+0300
2025-12-29T00:41+0300
общество
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866010667.jpg?1766958119
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже решена, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений. "В ближайшее время обращения будут направлены в регионы и органы власти для рассмотрения по существу. Часть острых обращений уже решена", - сказал Кузнецов. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, Владимир Путин
00:41 29.12.2025
 

Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже решена, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений.
"В ближайшее время обращения будут направлены в регионы и органы власти для рассмотрения по существу. Часть острых обращений уже решена", - сказал Кузнецов.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
 
