Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена

Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже решена, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений. "В ближайшее время обращения будут направлены в регионы и органы власти для рассмотрения по существу. Часть острых обращений уже решена", - сказал Кузнецов. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.

