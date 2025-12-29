https://1prime.ru/20251229/chast-866010667.html
Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию, решена
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Часть острых вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже решена, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений.
"В ближайшее время обращения будут направлены в регионы и органы власти для рассмотрения по существу. Часть острых обращений уже решена", - сказал Кузнецов.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
