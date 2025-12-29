В аэропорту Нью-Дели из-за туманаь задержали десятки рейсов

https://1prime.ru/20251229/desjatki-866017225.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек - ПРАЙМ. Десятки авиарейсов задержаны, часть отменена в аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана, окутавшего столицу Индии, передает корреспондент РИА Новости. "Мы подсчитываем точное число задержанных самолетов, погодные условия повлияли на несколько десятков рейсов", - сообщили РИА Новости в аэропорту, отметив, что видимость не превышает 50 метров. Авиакомпании Indigo, SpiceJet и Air India выпустили туристические рекомендации, предупреждающие о задержках и изменениях в расписании рейсов. Индийские СМИ также отмечают, что индекс качества воздуха превысил 400 пунктов, что как минимум в восемь раз выше безопасных значений. В течение последних нескольких недель в Дели наблюдался стойкий токсичный смог. Качество воздуха на большей части территории Дели остается на уровне "критического", а показатели индекса качества воздуха во многих районах превысили отметку в 400 баллов. Этот уровень загрязнения более чем в восемь раз превышает безопасный уровень содержания в воздух частиц PM10 (диаметром до десяти микрометров) и PM2,5 (диаметром до 2,5 микрометров). С началом осени качество воздуха в Нью-Дели, который считается одной из самых экологически неблагополучных столиц мира, резко ухудшается. Одними из основных причин считаются оживленное автомобильное движение, а также сжигание стерни на убранных полях вокруг столицы Индии и в соседних штатах, в результате чего дым загрязняет воздух в расположенном в низине городе. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать остатки растений на полях, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.

