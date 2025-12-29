Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Нью-Дели из-за туманаь задержали десятки рейсов - 29.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нью-Дели из-за туманаь задержали десятки рейсов
В аэропорту Нью-Дели из-за туманаь задержали десятки рейсов - 29.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нью-Дели из-за туманаь задержали десятки рейсов
Десятки авиарейсов задержаны, часть отменена в аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана, окутавшего столицу Индии, передает корреспондент РИА Новости. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T07:17+0300
2025-12-29T07:19+0300
бизнес
мировая экономика
индия
air india
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866017225.jpg?1766981993
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек - ПРАЙМ. Десятки авиарейсов задержаны, часть отменена в аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана, окутавшего столицу Индии, передает корреспондент РИА Новости. "Мы подсчитываем точное число задержанных самолетов, погодные условия повлияли на несколько десятков рейсов", - сообщили РИА Новости в аэропорту, отметив, что видимость не превышает 50 метров. Авиакомпании Indigo, SpiceJet и Air India выпустили туристические рекомендации, предупреждающие о задержках и изменениях в расписании рейсов. Индийские СМИ также отмечают, что индекс качества воздуха превысил 400 пунктов, что как минимум в восемь раз выше безопасных значений. В течение последних нескольких недель в Дели наблюдался стойкий токсичный смог. Качество воздуха на большей части территории Дели остается на уровне "критического", а показатели индекса качества воздуха во многих районах превысили отметку в 400 баллов. Этот уровень загрязнения более чем в восемь раз превышает безопасный уровень содержания в воздух частиц PM10 (диаметром до десяти микрометров) и PM2,5 (диаметром до 2,5 микрометров). С началом осени качество воздуха в Нью-Дели, который считается одной из самых экологически неблагополучных столиц мира, резко ухудшается. Одними из основных причин считаются оживленное автомобильное движение, а также сжигание стерни на убранных полях вокруг столицы Индии и в соседних штатах, в результате чего дым загрязняет воздух в расположенном в низине городе. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать остатки растений на полях, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.
индия
бизнес, мировая экономика, индия, air india
Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, Air India
07:17 29.12.2025 (обновлено: 07:19 29.12.2025)
 
В аэропорту Нью-Дели из-за туманаь задержали десятки рейсов

Десятки авиарейсов задержаны в аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек - ПРАЙМ. Десятки авиарейсов задержаны, часть отменена в аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана, окутавшего столицу Индии, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы подсчитываем точное число задержанных самолетов, погодные условия повлияли на несколько десятков рейсов", - сообщили РИА Новости в аэропорту, отметив, что видимость не превышает 50 метров.
Авиакомпании Indigo, SpiceJet и Air India выпустили туристические рекомендации, предупреждающие о задержках и изменениях в расписании рейсов.
Индийские СМИ также отмечают, что индекс качества воздуха превысил 400 пунктов, что как минимум в восемь раз выше безопасных значений.
В течение последних нескольких недель в Дели наблюдался стойкий токсичный смог. Качество воздуха на большей части территории Дели остается на уровне "критического", а показатели индекса качества воздуха во многих районах превысили отметку в 400 баллов. Этот уровень загрязнения более чем в восемь раз превышает безопасный уровень содержания в воздух частиц PM10 (диаметром до десяти микрометров) и PM2,5 (диаметром до 2,5 микрометров).
С началом осени качество воздуха в Нью-Дели, который считается одной из самых экологически неблагополучных столиц мира, резко ухудшается. Одними из основных причин считаются оживленное автомобильное движение, а также сжигание стерни на убранных полях вокруг столицы Индии и в соседних штатах, в результате чего дым загрязняет воздух в расположенном в низине городе. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать остатки растений на полях, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
