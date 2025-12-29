https://1prime.ru/20251229/dolina-866033301.html
Долина обещала покинуть квартиру до 5 января, заявила адвокат Лурье
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина обещала покинуть квартиру в Хамовниках в Москве до 5 января, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко. "Коллега Мария Пухова (адвокат певицы - ред.) позвонила и сказала, что Долина покинет квартиру до 5 января, мы в своем требовании просили это сделать до 30 декабря", - сказала собеседница агентства. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. После заседания адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы. Мотивированное решение же будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина обещала покинуть квартиру в Хамовниках в Москве до 5 января, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
"Коллега Мария Пухова (адвокат певицы - ред.) позвонила и сказала, что Долина покинет квартиру до 5 января, мы в своем требовании просили это сделать до 30 декабря", - сказала собеседница агентства.
В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Решение вступило в силу незамедлительно.
После заседания адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы.
Мотивированное решение же будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году.
Верховный суд
России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
