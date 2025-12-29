https://1prime.ru/20251229/ekonomika-865952326.html

Антон Карпов: мы видим рост торгов топливом на бирже
29.12.2025

Антон Карпов: мы видим рост торгов топливом на бирже - 29.12.2025, ПРАЙМ

Антон Карпов: мы видим рост торгов топливом на бирже

Топливный рынок России пережил 2025 год не без потрясений. Летом и осенью котировки на бензин обновляли рекорды, а ряд регионов жаловались на перебои с... | 29.12.2025, ПРАЙМ

Топливный рынок России пережил 2025 год не без потрясений. Летом и осенью котировки на бензин обновляли рекорды, а ряд регионов жаловались на перебои с поставками. Петербургская биржа, на которой торгуется более четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок, вместе с властями работала над стабилизацией ситуации. Как биржа проходила ценовые пики в уходящем году и как оценивает текущую ситуацию, в интервью агентству "Прайм" рассказал старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов. Беседовала Елизавета Машинина.- Какие ключевые факторы, на ваш взгляд, стали причиной скачка биржевых цен на бензин летом и осенью?Рынок нефтепродуктов имеет ярко выраженную сезонность. Каждое лето потребление топлива на АЗС существенно вырастает. Рост потребления дизельного топлива связан с промышленной активностью, с сельским хозяйством, а бензина – с тем, что люди в теплый сезон начинают больше ездить. Также летом проходят традиционные ремонты на НПЗ (зимой их нельзя делать по технологическим причинам) и снижается производство. А в этом году еще было достаточное количество внеплановых ремонтов. Из-за этого затягивалось исполнение какого-то количества обязательств по доставке и отгрузке топлива по железной дороге. Какие-то ситуации быстро разрешались, какие-то повторялись. Эти факторы в совокупности дали дополнительную нагрузку на поставки топлива на внутренний рынок.- С начала года приоритет в очередности жд-перевозок топлива был понижен. Как это сказалось на доставке биржевых грузов?По данным, которые мы видим, сильных изменений при штатной погрузке товара не наблюдалось. Сложности с отгрузкой возникают по лимитирующий направлениям – Дальний Восток, Юг, ряд других направлений. Там мало НПЗ, но на них и не было внеплановых остановок. Поэтому ситуация была несколько более прогнозируемой и управляемой. Здесь ситуация возникала не со сложностью доставки биржевого товара до покупателя, а в связи со сложностью отгрузки с завода.- То есть биржа сейчас не ведет работу по повышению приоритета отгрузок с Минэнерго?Мы можем обращаться с этими инициативами, но здесь важна позиция Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, других ведомств. Но нам тоже кажется, что вопрос очередности поставок моторных топлив является важным. Все-таки люди пользуются топливом для перемещений, сельхозпредприятия - для уборочной кампании. Если где-то не будет бензина, то это будет ощутимо.- Нынешние ограничения на экспорт бензина и дизтоплива могут перестать действовать с 1 января 2026 года. Видит ли биржа необходимость в продлении этих ограничений на зиму-весну?Решения по запрету экспорта нефтепродуктов принимает правительство. Но мы можем констатировать, что цены на бирже действительно снижаются. Мы также видим достаточно существенные объемы торгов, несмотря на начало сезона низкого спроса.В этом году продажи дизтоплива на бирже идут с небольшим ростом - плюс 3% к уровню аналогичного периода прошлого года (по состоянию на 22 декабря). В прошлом году объем продаж нефтепродуктов составил 37 миллионов тонн. В этом году ожидаем объем, сопоставимый с 2024 годом.- С чем связано текущее падение цен на бирже, о котором вы сказали?С сезонностью. Октябрь-декабрь – это традиционные периоды, когда высокий спрос на топливо охлаждается. И для этих периодов почти каждый год характерна корректировка цен.- Импортные поставки сейчас снижаются?Каких-то радикальных изменений нет. В этом году поставок из Белоруссии через биржу больше, чем в прошлом. С начала года продажи из Белоруссии составили 122,2 тысячи тонн бензина, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным уровнем 2024 года, и 233,2 тысячи тонн дизтоплива (-4,4%).- Какие структурные изменения на рынке топлива могли бы снизить вероятность повторения ценовых всплесков, проблем с доставкой и отгрузкой? Например, на рынке часто поднимают вопрос о нормативе продаж.Нормативы продаж сейчас достаточно высоки, они планомерно повышались в последние несколько лет и показали свою обоснованность. Компании норматив соблюдают и реализуют даже больше. Нельзя бесконечно его увеличивать. Физический рынок отличается от финансового – что производится, то должно потребляться. И когда мы растим нормативы, мы увеличиваем долю реализации на организованных торгах, но физический рынок сам от этого не растет.- Сейчас наблюдается тренд на рост потребления бензина Аи-95. На ваш взгляд, нет ли необходимости ввести на него отдельный норматив?Разделение нормативов регулярно обсуждается, но пока ни компании, ни покупатели, ни регуляторы не пришли к единому пониманию. Потому что дальше станет вопрос подсчета нормативов. Какой норматив вводить по Аи-92 и по Аи-95? Для одного региона потребление Аи-95 является доминирующим, для других регионов - Аи-92. А это надо как-то мониторить.- На рынке периодически обсуждают проблему закупок топлива нефтяниками друг у друга. Правительство не раз поручало бирже провести работу по минимизации таких практик. Удалось ли решить эту проблему и каким образом?Что касается поручения правительства - их выполняет не только биржа, но и компании. Некоторые из них используют такой биржевой механизм, как адресные сделки. Он упрощает компаниям коммуникацию, процедуры по определению объемов и цен. Что касается учета механизма, который регулирует эту ситуацию, когда нефтяные компании приобретают товар на биржевых торгах, то у них этот объем вычитается из норматива. В первую очередь этот механизм и регулирует ситуацию.- Как вы оцениваете текущий уровень розничных цен на бензин в России? Можно ли считать его высоким? Существует мнение, что цена в России высокая для нефтедобывающей страны, и люди сравнивают цены с Саудовской Аравией, США и другими нефтяными странами, где якобы цена топлива ниже.Люди правда сравнивают. Но не надо забывать, что, сравнивая цены в других странах, еще нужно учитывать курс валюты. В сегодняшних условиях это затруднительно, поскольку у нас внешнеторговые операции достаточно сложные. Поэтому компании стараются менять розничные цены в соответствии с темпами инфляции. Цены на топливе в розничном сегменте у нас менее волатильны, в отличие от оптового, где они могут меняться.- Из каких основных компонентов формируется конечная цена на АЗС? Какое место в этой цепочке у биржи?Налоговая составляющая в итоговой цене литра на заправке существенна, до 70% в розничной цене - это налоги и акцизы. Цена на бирже играет менее значительную роль.- Как вы оцениваете текущую ситуацию в рознице?Мы регулярно мониторим уровень цен на АЗС и соотношение с оптовыми ценами. Сейчас ситуация улучшилась.Маржинальность АЗС с учетом дополнительных расходов по доставке на 22 декабря положительная и составила по Аи-92 - 24,3%, Аи-95 - 21,4%, летнему дизтопливу - 32,2%, зимнему сорту - 22,9%.Рентабельность АЗС с учетом дополнительных и операционных расходов также положительная и составила по Аи-92 - 11,3%, Аи-95 - 9,6%, летнему дизелю - 21,5%, зимнему - 12,2%.- Продолжает ли биржа работу по развитию срочного рынка топлива?Да, эта работа ведется. Но инициатива ввести обязательные нормативы продаж на срочном рынке отложена. Сейчас соблюдение этого норматива является добровольным. То есть компании могут продать этот объем с использованием инструмента срочного рынка, а могут его продать просто на спотовых торгах. Сегодня компании фактически не заключают такие сделки.- Как вы думаете, что сейчас препятствует развитию срочного рынка? Почему компании не очень охотно туда идут?Срочный рынок существенно отличается от спотового рынка. Нефтяные компании, продавая бензин и дизтопливо на спотовом рынке, получают за него ту рыночную цену, которая сложилась на момент продажи. У них понятная бизнес-стратегия: они производят товар и регулярно его реализуют.Инструменты срочного рынка предполагают более сложный механизм ценообразования. По результатам этой торговли можно получить отрицательный результат в связи с изменением цен в будущем. И появление этих убытков сегодня не укладывается в политику риск-менеджмента компаний.Поэтому мы немного скорректировали представление о том, на каких участников ориентироваться. Сейчас мы будем проводить серию разговоров с крупными участниками финансового рынка для привлечения их клиентов к расчетным контрактам на российский бензин и дизель.Они уже запущены на наши индексы спотового рынка, но не предполагают физическую поставку товара. Однако активным маркетингом пока не занимались. Мы в новом году начнем вести эту работу. Возможно, это вызовет интерес как у корпоративных, так и у частных инвесторов.- Давайте отвлечемся от рынка топлива. В декабре правительство ввело в правила поставки газа коммерческую балансировку по долгосрочным договорам “бери или плати”. Что дадут рынку эти правила?Согласно принципу “бери или плати” в договорах на поставку газа, если покупатель заключает с поставщиком договор, то продавец поставляет ему условно 100 единиц газа и получает полную оплату. При этом покупатель может из газопровода все эти единицы не отобрать физически, но оплатить обязан.Принцип коммерческой балансировки подразумевает, что в связке с обязательством “бери или плати” покупатель газа получает право самостоятельно “привести себя в баланс”. Это означает, что покупатель может реализовать на биржевых торгах тот объем газа, который он приобрел, но не потребил. Тем самым он минимизирует потери от того, что не смог выполнить свое контрактное обязательство по отбору всего купленного и оплаченного им газа.Если такого механизма нет, то покупатель оплачивает 100 единиц газа, потребляет 90 единиц, а 10 единиц остаются оплаченными, но не отобранными. Коммерческая балансировка дает покупателям возможность управлять. Оставшиеся единицы ты должен реализовать на биржевых торгах. Не вправе, а именно должен. Если ты не реализуешь их, дальше включается механизм гарантирующего покупателя, который этот объем газа приобретает с дисконтом.- А кто будет этим гарантирующим покупателем?Это “Газпром”. Сегодня, когда по результатам торгов газом по договорам у покупателей, которые приобрели этот объем, остается невыборка, они идут на биржевые торги, пытаются реализовать этот газ. Если они этого не реализовывают, то дальше по специальной процедуре балансирующий покупатель этот объем приобретает с дисконтом -15% к рыночной цене.- Поможет ли этот механизм оживить торги газом на бирже?Сейчас предстоит большая работа, чтобы этот механизм был внедрен на те договоры, которые будут заключаться между поставщиками и потребителями газа на внебиржевом рынке. Если покупатель и продавец газа будут заключать договоры на условии “бери или плати”, тогда объем невыборки будет автоматически попадать на биржевой рынок. Мы сейчас подготовили план мероприятий, который нужен для внедрения этого механизма. Сейчас будем активно работать и обсуждать, какие правила торгов и правила работы оператора товарных поставок на рынке газа нужно внедрить.Прогнозировать, насколько после этого вырастут биржевые торги газом, трудно, поскольку это новый механизм, который еще не работал фактически. Он вступит в силу только в сентябре следующего года, когда будет идти договорная кампания 2027 года.- А по этому году ждете рост продаж газа?Этот год в плане газа достаточно успешный. Надеемся, что продажи газа достигнут 14-15 миллиардов кубометров. Мы видим существенный рост объемов реализации независимыми производителями газа.- Как сейчас развиваются торги физическим золотом? Сколько сделок заключено и на какую сумму прошли операции?Мы пока только запустили этот проект. По золоту была одна сделка, фактически тестовая, а 17 декабря продали слиток серебра. Следующий год будет достаточно интересным с точки зрения развития этого рынка.На рынке золота много нормативных актов, в том числе связанных с уплатой НДС. Есть определенные нюансы в биржевом законодательстве. Поэтому мы предложили Минфину и ЦБ ряд возможных поправок в законодательство, ведем с ними дискуссию.- В целом интерес к таким торгам есть?Интерес заметен. В качестве участников уже аккредитовано несколько компаний. Есть аффинажные заводы, есть кредитные учреждения, есть профессиональные участники этого рынка. В их числе - Щелковский завод вторичных драгоценных металлов, Приокский завод цветных металлов, дочерняя компания группы МГКЛ “ЛОТ-ЗОЛОТО-НДС”, банк “ЦентроКредит”. Даже коллеги из Белоруссии выразили интерес к таким торгам.- Какие тренды вы бы выделили как ключевые в основных секциях на Петербургской бирже в 2026 году?В 2026 году, мне кажется, основной темой для нас будет институт коммерческой балансировки на торгах газом. Работа над этим нормативным актом шла долго. Было много дискуссий, но нормативный акт получился достаточно взвешенный. Очень важно, чтобы мы к сентябрю подошли с завершенным контуром биржевой инфраструктуры и могли обеспечить работу этого нормативного акта. Наверное, это флагманская задача на 2026 год.Также важное направление - финализация проекта ОТП РЖД, который активно дорабатывался в 2025 году. В 2026 году должно завершиться его внедрение в работу биржи.

