Право экспорта мяса на Филиппины получили 17 российских предприятий
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Аккредитацию для поставок на филиппинский рынок получили 17 российских предприятий по производству мясной продукции, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов. По его словам, расширение доступа российской мясной продукции на рынок Филиппин является одним из позитивных примеров отраслевого сотрудничества между двумя странами. "Еще в прошлом году он был фактически закрыт для российских поставок, однако в результате совместной работы нашего торгового представительства и Россельхознадзора были аккредитованы 17 российских предприятий, сняты ограничения на поставки говядины, мяса птицы и продукции переработки животного происхождения, завершена процедура регионализации по свинине", - сказал посол. Как отметил глава дипмиссии, Филиппины являются одним из крупнейших импортеров свинины в мире, имея ежегодный объем импорта свыше 1,3 миллиона тонн, а объем потребления в 2025 году прогнозируется на уровне около 1,5 миллиона тонн. Россельхознадзор 24 декабря сообщил, что министерство сельского хозяйства Филиппин сняло ограничения на поставки свиноводческой продукции из России, что открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию.
