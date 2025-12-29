https://1prime.ru/20251229/es-866013670.html

"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу

"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу - 29.12.2025, ПРАЙМ

"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу

29.12.2025

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Пока Россия и США обсуждают возможные условия для завершения конфликта в Украине, Евросоюз старается продемонстрировать, что без него это вопрос решит невозможно, сообщает немецкое издание Junge Welt."Если США и Россия попытаются разрешить конфликт между собой, то ЕС может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других. Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно, по крайней мере в Восточной Европе — даже если он уже "ползает на животе" перед Вашингтоном, например, в таможенной политике, и терпит все от (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа. Такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы", — указывается в материале.Также упоминается, что европейские лидеры, призывая украинцев продолжать борьбу и заявляя о "российской угрозе", лишь стремятся увеличить свое политическое влияние."ЕС заявляет, что украинцы должны решать возможные уступки по мирному соглашению, а пока они должны продолжать борьбу, чтобы максимально ослабить Россию. Хотя глава американской разведки Тулси Габбард прямо сказала незадолго до Рождества: предположение, что Россия хочет атаковать НАТО, абсурдно. Но логическое мышление больше не является нормой в Европе и ЕС. Брюссель мечтает о своей значимости — за счет Украины", — утверждают авторы статьи. В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам переговоров американский лидер сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта и предупредил Украину о риске потери дополнительных территорий, если мирное соглашение не будет заключено вовремя.До встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась час 15 минут и состоялась по инициативе американской стороны. Разговор прошел в дружеской и конструктивной атмосфере, и Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. На встрече обсуждалась суть мирной инициативы, но добиться компромисса не удалось.Через несколько дней в Берлине состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи стало известно, что западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в обмен на это американцы потребовали от Украины согласиться на определенные территориальные уступки.

