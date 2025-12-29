Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/es-866013670.html
"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу
"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу
Пока Россия и США обсуждают возможные условия для завершения конфликта в Украине, Евросоюз старается продемонстрировать, что без него это вопрос решит... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T04:42+0300
2025-12-29T04:43+0300
ес
брюссель
нато
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Пока Россия и США обсуждают возможные условия для завершения конфликта в Украине, Евросоюз старается продемонстрировать, что без него это вопрос решит невозможно, сообщает немецкое издание Junge Welt."Если США и Россия попытаются разрешить конфликт между собой, то ЕС может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других. Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно, по крайней мере в Восточной Европе — даже если он уже "ползает на животе" перед Вашингтоном, например, в таможенной политике, и терпит все от (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа. Такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы", — указывается в материале.Также упоминается, что европейские лидеры, призывая украинцев продолжать борьбу и заявляя о "российской угрозе", лишь стремятся увеличить свое политическое влияние."ЕС заявляет, что украинцы должны решать возможные уступки по мирному соглашению, а пока они должны продолжать борьбу, чтобы максимально ослабить Россию. Хотя глава американской разведки Тулси Габбард прямо сказала незадолго до Рождества: предположение, что Россия хочет атаковать НАТО, абсурдно. Но логическое мышление больше не является нормой в Европе и ЕС. Брюссель мечтает о своей значимости — за счет Украины", — утверждают авторы статьи. В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам переговоров американский лидер сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта и предупредил Украину о риске потери дополнительных территорий, если мирное соглашение не будет заключено вовремя.До встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась час 15 минут и состоялась по инициативе американской стороны. Разговор прошел в дружеской и конструктивной атмосфере, и Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. На встрече обсуждалась суть мирной инициативы, но добиться компромисса не удалось.Через несколько дней в Берлине состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи стало известно, что западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в обмен на это американцы потребовали от Украины согласиться на определенные территориальные уступки.
https://1prime.ru/20251218/napadenie-865681881.html
брюссель
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_155:0:1975:1365_1920x0_80_0_0_41f9e9545765b2f786df1beee38539ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, брюссель, нато, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
ЕС, Брюссель, НАТО, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
04:42 29.12.2025 (обновлено: 04:43 29.12.2025)
 
"Ползает на животе". На Западе рассказали, как Россия и США унизили Европу

JW: пока РФ и США договариваются по Украине, ЕС мечтает повысить свою значимость

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Пока Россия и США обсуждают возможные условия для завершения конфликта в Украине, Евросоюз старается продемонстрировать, что без него это вопрос решит невозможно, сообщает немецкое издание Junge Welt.
"Если США и Россия попытаются разрешить конфликт между собой, то ЕС может либо адаптироваться к существующей тенденции и признать свою незначительность, либо попытаться сорвать сделку для двух других. Если последнее удастся, можно убедить себя и весь мир, что обойти ЕС невозможно, по крайней мере в Восточной Европе — даже если он уже "ползает на животе" перед Вашингтоном, например, в таможенной политике, и терпит все от (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа. Такую стратегию приняли официальный Брюссель и европейские столицы", — указывается в материале.
Также упоминается, что европейские лидеры, призывая украинцев продолжать борьбу и заявляя о "российской угрозе", лишь стремятся увеличить свое политическое влияние.
"ЕС заявляет, что украинцы должны решать возможные уступки по мирному соглашению, а пока они должны продолжать борьбу, чтобы максимально ослабить Россию. Хотя глава американской разведки Тулси Габбард прямо сказала незадолго до Рождества: предположение, что Россия хочет атаковать НАТО, абсурдно. Но логическое мышление больше не является нормой в Европе и ЕС. Брюссель мечтает о своей значимости — за счет Украины", — утверждают авторы статьи.
В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам переговоров американский лидер сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта и предупредил Украину о риске потери дополнительных территорий, если мирное соглашение не будет заключено вовремя.
До встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась час 15 минут и состоялась по инициативе американской стороны. Разговор прошел в дружеской и конструктивной атмосфере, и Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.
В начале декабря Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. На встрече обсуждалась суть мирной инициативы, но добиться компромисса не удалось.
Через несколько дней в Берлине состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи стало известно, что западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в обмен на это американцы потребовали от Украины согласиться на определенные территориальные уступки.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине
18 декабря, 17:23
 
ЕСБрюссельНАТОУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала