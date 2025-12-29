https://1prime.ru/20251229/estoniya-866047055.html
В Эстонии сделали громкое заявление о войне с Россией
Россия не стремится к нападению на страны, входящие в блок НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Россия не стремится к нападению на страны, входящие в блок НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин."Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов", — отметил он в интервью ERR.Розин добавил, что Таллин, в свою очередь, считает приоритетом сохранение существующего положения дел.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
общество , мировая экономика, эстония, москва, владимир путин, нато
