В Эстонии сделали громкое заявление о войне с Россией - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Эстонии сделали громкое заявление о войне с Россией
2025-12-29T17:32+0300
2025-12-29T17:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Россия не стремится к нападению на страны, входящие в блок НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин."Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов", — отметил он в интервью ERR.Розин добавил, что Таллин, в свою очередь, считает приоритетом сохранение существующего положения дел.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
17:32 29.12.2025
 
В Эстонии сделали громкое заявление о войне с Россией

Глава разведки Эстонии Розин исключил риск нападения России на страны НАТО

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Россия не стремится к нападению на страны, входящие в блок НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
"Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов", — отметил он в интервью ERR.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
СМИ сообщили, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
27 декабря, 16:35
Розин добавил, что Таллин, в свою очередь, считает приоритетом сохранение существующего положения дел.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста
21 декабря, 22:54
 
ОбществоМировая экономикаЭСТОНИЯМОСКВАВладимир ПутинНАТО
 
 
