Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евростат оценил ситуацию с импортом российского алюминия - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/evrostat-866014688.html
Евростат оценил ситуацию с импортом российского алюминия
Евростат оценил ситуацию с импортом российского алюминия - 29.12.2025, ПРАЙМ
Евростат оценил ситуацию с импортом российского алюминия
Ситуация с европейским импортом российского необработанного алюминия складывается таким образом, что разрешенная квота будет выбрана досрочно: в январе-октябре... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T05:16+0300
2025-12-29T05:23+0300
экономика
промышленность
россия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866014688.jpg?1766975015
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ситуация с европейским импортом российского необработанного алюминия складывается таким образом, что разрешенная квота будет выбрана досрочно: в январе-октябре ЕС уже ввез 98% дозволенного объема, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в текущем году его можно приобретать в размере 275 тысяч тонн в год. Согласно данным ведомства, импорт в январе-октябре уже составил 269,3 тысячи тонн - всего на 3,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2021 году за аналогичный период ЕС ввез в 2,3 раза больше - 619 тысяч тонн. В среднем за неполный 2025 год ЕС импортировал 27 тысяч тонн этого металла ежемесячно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, ес, евростат
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, ЕС, Евростат
05:16 29.12.2025 (обновлено: 05:23 29.12.2025)
 
Евростат оценил ситуацию с импортом российского алюминия

РИА Новости: ЕС к октябрю ввез 98 процентов разрешенного импорта алюминия из России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ситуация с европейским импортом российского необработанного алюминия складывается таким образом, что разрешенная квота будет выбрана досрочно: в январе-октябре ЕС уже ввез 98% дозволенного объема, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в текущем году его можно приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
Согласно данным ведомства, импорт в январе-октябре уже составил 269,3 тысячи тонн - всего на 3,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2021 году за аналогичный период ЕС ввез в 2,3 раза больше - 619 тысяч тонн.
В среднем за неполный 2025 год ЕС импортировал 27 тысяч тонн этого металла ежемесячно.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала