Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин
Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин - 29.12.2025, ПРАЙМ
Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин
Продажи жилья в России в 2025 году упали, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T15:10+0300
2025-12-29T15:10+0300
2025-12-29T15:17+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Продажи жилья в России в 2025 году упали, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. "Да, конечно, сегодня падение есть. Оно не критическое, но продажи упали", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".По словам министра, на продажи повлияло сужение льготного кредитования в сторону семейной, IT и других видов ипотеки. "В итоге когда (ключевая – ред.) ставка упадет, мы должны быть готовы к тому, что опять большой объем жилья будет востребован", - добавил Файзуллин.
