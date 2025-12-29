https://1prime.ru/20251229/fayzullin-866039211.html

Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин

2025-12-29T15:10+0300

2025-12-29T15:10+0300

2025-12-29T15:17+0300

недвижимость

бизнес

россия

ирек файзуллин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Продажи жилья в России в 2025 году упали, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. "Да, конечно, сегодня падение есть. Оно не критическое, но продажи упали", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".По словам министра, на продажи повлияло сужение льготного кредитования в сторону семейной, IT и других видов ипотеки. "В итоге когда (ключевая – ред.) ставка упадет, мы должны быть готовы к тому, что опять большой объем жилья будет востребован", - добавил Файзуллин.

2025

