Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/fayzullin-866039211.html
Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин
Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин - 29.12.2025, ПРАЙМ
Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин
Продажи жилья в России в 2025 году упали, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T15:10+0300
2025-12-29T15:17+0300
недвижимость
бизнес
россия
ирек файзуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1f32d75d4d408686a9bb6c717e3ac97.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Продажи жилья в России в 2025 году упали, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. "Да, конечно, сегодня падение есть. Оно не критическое, но продажи упали", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".По словам министра, на продажи повлияло сужение льготного кредитования в сторону семейной, IT и других видов ипотеки. "В итоге когда (ключевая – ред.) ставка упадет, мы должны быть готовы к тому, что опять большой объем жилья будет востребован", - добавил Файзуллин.
недвижимость, бизнес, россия, ирек файзуллин
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Ирек Файзуллин
15:10 29.12.2025 (обновлено: 15:17 29.12.2025)
 
Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин

Файзуллин: продажи жилья в России в 2025 году упали

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Продажи жилья в России в 2025 году упали, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.
"Да, конечно, сегодня падение есть. Оно не критическое, но продажи упали", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам министра, на продажи повлияло сужение льготного кредитования в сторону семейной, IT и других видов ипотеки. "В итоге когда (ключевая – ред.) ставка упадет, мы должны быть готовы к тому, что опять большой объем жилья будет востребован", - добавил Файзуллин.
НедвижимостьБизнесРОССИЯИрек Файзуллин
 
 
