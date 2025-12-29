https://1prime.ru/20251229/fayzullin-866040298.html
Механизм компенсации за утраченное жилье усовершенствуют, заявил Файзуллин
Механизм компенсации за утраченное жилье усовершенствуют, заявил Файзуллин
2025-12-29T15:49+0300
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Механизм компенсации за утраченное жилье в приграничных регионах России усовершенствуют, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "Идет совместная работа с Минфином, Минэкономразвития, Генпрокуратурой. Совершенствования будут, это я ответственно заявляю", - подчеркнул он. Файзуллин добавил, что уже более 5 тысяч семей в Белгородской области поддержку получили, у почти 6 тысяч семей компенсируется арендная плата, 4,5 тысячи домов ремонтируют. Также министр напомнил, что поддержка предусмотрена и для жителей Брянской и Курской областей. "В Курской области задач побольше, конечно. Тем не менее все организовано, выплаты идут, арендные платежи зафиксированы. По мере обращения региональных властей федеральное правительство отрабатывает задачи", - заявил министр.
