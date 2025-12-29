Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Механизм компенсации за утраченное жилье усовершенствуют, заявил Файзуллин - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/fayzullin-866040298.html
Механизм компенсации за утраченное жилье усовершенствуют, заявил Файзуллин
Механизм компенсации за утраченное жилье усовершенствуют, заявил Файзуллин - 29.12.2025, ПРАЙМ
Механизм компенсации за утраченное жилье усовершенствуют, заявил Файзуллин
Механизм компенсации за утраченное жилье в приграничных регионах России усовершенствуют, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр строительства и ЖКХ... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T15:49+0300
2025-12-29T15:49+0300
бизнес
недвижимость
россия
белгородская область
ирек файзуллин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1f32d75d4d408686a9bb6c717e3ac97.jpg
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Механизм компенсации за утраченное жилье в приграничных регионах России усовершенствуют, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "Идет совместная работа с Минфином, Минэкономразвития, Генпрокуратурой. Совершенствования будут, это я ответственно заявляю", - подчеркнул он. Файзуллин добавил, что уже более 5 тысяч семей в Белгородской области поддержку получили, у почти 6 тысяч семей компенсируется арендная плата, 4,5 тысячи домов ремонтируют. Также министр напомнил, что поддержка предусмотрена и для жителей Брянской и Курской областей. "В Курской области задач побольше, конечно. Тем не менее все организовано, выплаты идут, арендные платежи зафиксированы. По мере обращения региональных властей федеральное правительство отрабатывает задачи", - заявил министр.
https://1prime.ru/20251229/fayzullin-866039211.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d72b7bdff1d35f038a4403ca2d6718fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, россия, белгородская область, ирек файзуллин, минфин
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, Белгородская область, Ирек Файзуллин, Минфин
15:49 29.12.2025
 
Механизм компенсации за утраченное жилье усовершенствуют, заявил Файзуллин

Файзуллин: в приграничных регионах РФ усовершенствуют механизм компенсации за жилье

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Ирек Файзуллин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Механизм компенсации за утраченное жилье в приграничных регионах России усовершенствуют, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
"Идет совместная работа с Минфином, Минэкономразвития, Генпрокуратурой. Совершенствования будут, это я ответственно заявляю", - подчеркнул он.
Файзуллин добавил, что уже более 5 тысяч семей в Белгородской области поддержку получили, у почти 6 тысяч семей компенсируется арендная плата, 4,5 тысячи домов ремонтируют.
Также министр напомнил, что поддержка предусмотрена и для жителей Брянской и Курской областей. "В Курской области задач побольше, конечно. Тем не менее все организовано, выплаты идут, арендные платежи зафиксированы. По мере обращения региональных властей федеральное правительство отрабатывает задачи", - заявил министр.
Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Продажи жилья в России упали в 2025 году, заявил Файзуллин
15:10
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯБелгородская областьИрек ФайзуллинМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала