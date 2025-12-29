Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Филиппины просят расширить авиасообщение с Россией, заявил посол
2025-12-29T07:20+0300
2025-12-29T07:25+0300
бизнес
россия
рф
иркутск
хабаровск
ираэро
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Губернаторы филиппинских провинций обращаются с просьбами о расширении авиасообщения с Россией, которое было возобновлено в конце октября, это возможно в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов. По его словам, в настоящее время туристический сезон находится в активной фазе, а объективная оценка загрузки рейсов и спроса со стороны пассажиров будет возможна по итогам сезона. "Окончательные результаты ожидаются весной 2026 года, по итогам которых компанией ("ИрАэро" - ред.) могут быть приняты решения о продлении полетной программы, увеличении частоты рейсов, а также о расширении географии полетов за счет открытия новых направлений. Губернаторы филиппинских провинций в общении со мной обращаются с подобными просьбами", - сказал посол. Он отметил, что запуск прямых рейсов из Иркутска и Хабаровска авиакомпанией "ИрАэро" на филиппинский остров Боракай стал важным шагом в повышении транспортной доступности Филиппин для российских туристов и деловых кругов. "При сохранении устойчивого спроса и благоприятной рыночной конъюнктуры в 2026 году возможно увеличение частоты перелетов", - уточнил Павлов.
рф
иркутск
хабаровск
07:20 29.12.2025 (обновлено: 07:25 29.12.2025)
 
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Губернаторы филиппинских провинций обращаются с просьбами о расширении авиасообщения с Россией, которое было возобновлено в конце октября, это возможно в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
По его словам, в настоящее время туристический сезон находится в активной фазе, а объективная оценка загрузки рейсов и спроса со стороны пассажиров будет возможна по итогам сезона.
"Окончательные результаты ожидаются весной 2026 года, по итогам которых компанией ("ИрАэро" - ред.) могут быть приняты решения о продлении полетной программы, увеличении частоты рейсов, а также о расширении географии полетов за счет открытия новых направлений. Губернаторы филиппинских провинций в общении со мной обращаются с подобными просьбами", - сказал посол.
Он отметил, что запуск прямых рейсов из Иркутска и Хабаровска авиакомпанией "ИрАэро" на филиппинский остров Боракай стал важным шагом в повышении транспортной доступности Филиппин для российских туристов и деловых кругов.
"При сохранении устойчивого спроса и благоприятной рыночной конъюнктуры в 2026 году возможно увеличение частоты перелетов", - уточнил Павлов.
 
