https://1prime.ru/20251229/filippiny-866017329.html

Филиппины просят расширить авиасообщение с Россией, заявил посол

Филиппины просят расширить авиасообщение с Россией, заявил посол - 29.12.2025, ПРАЙМ

Филиппины просят расширить авиасообщение с Россией, заявил посол

Губернаторы филиппинских провинций обращаются с просьбами о расширении авиасообщения с Россией, которое было возобновлено в конце октября, это возможно в 2026... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T07:20+0300

2025-12-29T07:20+0300

2025-12-29T07:25+0300

бизнес

россия

рф

иркутск

хабаровск

ираэро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866017329.jpg?1766982349

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Губернаторы филиппинских провинций обращаются с просьбами о расширении авиасообщения с Россией, которое было возобновлено в конце октября, это возможно в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов. По его словам, в настоящее время туристический сезон находится в активной фазе, а объективная оценка загрузки рейсов и спроса со стороны пассажиров будет возможна по итогам сезона. "Окончательные результаты ожидаются весной 2026 года, по итогам которых компанией ("ИрАэро" - ред.) могут быть приняты решения о продлении полетной программы, увеличении частоты рейсов, а также о расширении географии полетов за счет открытия новых направлений. Губернаторы филиппинских провинций в общении со мной обращаются с подобными просьбами", - сказал посол. Он отметил, что запуск прямых рейсов из Иркутска и Хабаровска авиакомпанией "ИрАэро" на филиппинский остров Боракай стал важным шагом в повышении транспортной доступности Филиппин для российских туристов и деловых кругов. "При сохранении устойчивого спроса и благоприятной рыночной конъюнктуры в 2026 году возможно увеличение частоты перелетов", - уточнил Павлов.

рф

иркутск

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, иркутск, хабаровск, ираэро