В Финляндии обесточены 160 тысяч домов из-за сильнейшего шторма

мировая экономика

финляндия

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На Финляндию обрушился сильный шторм под названием "Ханнес", результатом которого стало отключение света в примерно 160 тысячах домов, сообщает шведское издание Sweden Herald."Зимний шторм, скорость которого достигала 25 метров в секунду, оставил тысячи домохозяйств без электричества. <…> В 22:30 по местному времени без электричества остались более 160 000 домохозяйств. Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло", — сообщается в материале.Также отмечается, что шторм едва не привел к крупной авиакатастрофе."По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами, из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб", — дополняет издание.Благополучный исход был достигнут благодаря тому, что инцидент произошел на низкой скорости, и никто не пострадал, заключено в статье.

финляндия

