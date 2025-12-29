Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251229/finlyandiya-866014757.html
2025-12-29T05:18+0300
2025-12-29T05:18+0300
мировая экономика
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75132/57/751325744_0:21:415:254_1920x0_80_0_0_a052b770872c9d00769b7c36603392f4.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На Финляндию обрушился сильный шторм под названием "Ханнес", результатом которого стало отключение света в примерно 160 тысячах домов, сообщает шведское издание Sweden Herald."Зимний шторм, скорость которого достигала 25 метров в секунду, оставил тысячи домохозяйств без электричества. &lt;…&gt; В 22:30 по местному времени без электричества остались более 160 000 домохозяйств. Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло", — сообщается в материале.Также отмечается, что шторм едва не привел к крупной авиакатастрофе."По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами, из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб", — дополняет издание.Благополучный исход был достигнут благодаря тому, что инцидент произошел на низкой скорости, и никто не пострадал, заключено в статье.
https://1prime.ru/20251222/oleni-865818286.html
https://1prime.ru/20240110/842760984.html
финляндия
мировая экономика, финляндия
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ
05:18 29.12.2025
 
В Финляндии обесточены 160 тысяч домов из-за сильнейшего шторма

Sweden Herald: шторм оставил без электричества 160 тысяч домов в Финляндии

Снегопад
Снегопад
Снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На Финляндию обрушился сильный шторм под названием "Ханнес", результатом которого стало отключение света в примерно 160 тысячах домов, сообщает шведское издание Sweden Herald.
"Зимний шторм, скорость которого достигала 25 метров в секунду, оставил тысячи домохозяйств без электричества. <…> В 22:30 по местному времени без электричества остались более 160 000 домохозяйств. Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло", — сообщается в материале.
Также отмечается, что шторм едва не привел к крупной авиакатастрофе.
"По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами, из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб", — дополняет издание.
Благополучный исход был достигнут благодаря тому, что инцидент произошел на низкой скорости, и никто не пострадал, заключено в статье.
Мировая экономикаФИНЛЯНДИЯ
 
 
