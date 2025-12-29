https://1prime.ru/20251229/galiev-866033515.html
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности - 29.12.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
На Запорожской АЭС соблюдаются все озвученные МАГАТЭ требования по обеспечению безопасности, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T13:03+0300
2025-12-29T13:03+0300
2025-12-29T13:03+0300
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. На Запорожской АЭС соблюдаются все озвученные МАГАТЭ требования по обеспечению безопасности, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "Об этом постоянно говорит генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси: о том, что есть семь требований, которые необходимо выполнять для обеспечения безопасности, в первую очередь, ядерной. Мы их соблюдаем", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20251223/zaes-865849456.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, запорожская аэс
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
Гендиректор Галиев: на ЗАЭС соблюдаются все требования МАГАТЭ по обеспечению безопасности