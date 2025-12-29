https://1prime.ru/20251229/galiev-866033515.html

На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. На Запорожской АЭС соблюдаются все озвученные МАГАТЭ требования по обеспечению безопасности, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "Об этом постоянно говорит генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси: о том, что есть семь требований, которые необходимо выполнять для обеспечения безопасности, в первую очередь, ядерной. Мы их соблюдаем", - сказал он журналистам.

