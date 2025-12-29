Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности - 29.12.2025
https://1prime.ru/20251229/galiev-866033515.html
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности - 29.12.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности
На Запорожской АЭС соблюдаются все озвученные МАГАТЭ требования по обеспечению безопасности, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T13:03+0300
2025-12-29T13:03+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. На Запорожской АЭС соблюдаются все озвученные МАГАТЭ требования по обеспечению безопасности, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "Об этом постоянно говорит генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси: о том, что есть семь требований, которые необходимо выполнять для обеспечения безопасности, в первую очередь, ядерной. Мы их соблюдаем", - сказал он журналистам.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
13:03 29.12.2025
 
На ЗАЭС заявили, что соблюдаю все требования МАГАТЭ по безопасности

Гендиректор Галиев: на ЗАЭС соблюдаются все требования МАГАТЭ по обеспечению безопасности

© РИА Новости . Евгений Биятов
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. На Запорожской АЭС соблюдаются все озвученные МАГАТЭ требования по обеспечению безопасности, сообщил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
"Об этом постоянно говорит генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси: о том, что есть семь требований, которые необходимо выполнять для обеспечения безопасности, в первую очередь, ядерной. Мы их соблюдаем", - сказал он журналистам.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Гросси доводит до руководства стран точку зрения России по ЗАЭС
23 декабря, 18:44
23 декабря, 18:44
 
МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
