В Госдуме предложили разрешить ветеранам выходить на пенсию раньше

В Госдуме предложили разрешить ветеранам выходить на пенсию раньше

2025-12-29T03:43+0300

2025-12-29T03:43+0300

2025-12-29T04:00+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста в РФ. Соответствующее обращение депутата в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости. "Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание "Ветеран труда" станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе. Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении. Антропенко подчеркивает, что в настоящее время лица, имеющие звание "Ветеран труда", пользуются социальными льготами, но сам по себе статус не дает права на досрочный выход на пенсию по возрасту. "Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с "теневой" занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж. Этих людей необходимо поддержать на государственном уровне", - сказал он РИА Новости.

