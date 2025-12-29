Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить ветеранам выходить на пенсию раньше - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/gosduma-866013346.html
В Госдуме предложили разрешить ветеранам выходить на пенсию раньше
В Госдуме предложили разрешить ветеранам выходить на пенсию раньше - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили разрешить ветеранам выходить на пенсию раньше
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T03:43+0300
2025-12-29T04:00+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866013346.jpg?1766970006
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста в РФ. Соответствующее обращение депутата в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости. "Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание "Ветеран труда" станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе. Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении. Антропенко подчеркивает, что в настоящее время лица, имеющие звание "Ветеран труда", пользуются социальными льготами, но сам по себе статус не дает права на досрочный выход на пенсию по возрасту. "Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с "теневой" занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж. Этих людей необходимо поддержать на государственном уровне", - сказал он РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
03:43 29.12.2025 (обновлено: 04:00 29.12.2025)
 
В Госдуме предложили разрешить ветеранам выходить на пенсию раньше

РИА Новости: Антропенко предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию раньше

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста в РФ.
Соответствующее обращение депутата в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости.
"Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание "Ветеран труда" станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе. Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении.
Антропенко подчеркивает, что в настоящее время лица, имеющие звание "Ветеран труда", пользуются социальными льготами, но сам по себе статус не дает права на досрочный выход на пенсию по возрасту.
"Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с "теневой" занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж. Этих людей необходимо поддержать на государственном уровне", - сказал он РИА Новости.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала