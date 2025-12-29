Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили повысить зарплату учителей в каждом регионе - 29.12.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20251229/gosduma-866015946.html
В Госдуме предложили повысить зарплату учителей в каждом регионе
2025-12-29T06:11+0300
2025-12-29T06:37+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить, что зарплата учителей в любом субъекте РФ должна быть не ниже 1,5 средних заработных плат в этом регионе. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". "Законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 99 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", изложив ее в следующей редакции: "расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы... не могут быть ниже уровня, соответствующего размеру полутора средних заработных плат в соответствующем субъекте РФ, на территории которого расположены такие общеобразовательные организации", - говорится в пояснительной записке. В документе уточняется, что заработная плата педагога, работающего на полную ставку, будет пропорционально повышена даже в регионах с низким бюджетным потенциалом. Как отметил в разговоре с РИА Новости Слуцкий, в стране не хватает сотен тысяч учителей. По его словам, это неудивительно, учитывая перегруженность педагогов. "Многие учителя вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Но это ведет к выгоранию и желанию вообще сменить профессию. В том числе, у лучших из лучших. Потому что не до призвания, когда тебе надо кормить детей и оплачивать счета, а делать это попросту нечем. Мы вносим законопроект, который гарантирует заработок учителей не ниже размера полутора средних заработных плат по региону. Даже если регион небогатый, такой подход всё равно позволит повысить заработки педагогов", - сказал лидер партии. По мнению парламентария, предлагаемое решение стратегически востребованное для страны. Без учителей мы не воспитаем достойное поколение граждан, способных обеспечить суверенитет и процветание России, подчеркнул Слуцкий.
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий
06:11 29.12.2025 (обновлено: 06:37 29.12.2025)
 
В Госдуме предложили повысить зарплату учителей в каждом регионе

РИА Новости: зарплату учителей предложили привязать к 150% от средней по региону

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить, что зарплата учителей в любом субъекте РФ должна быть не ниже 1,5 средних заработных плат в этом регионе.
Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 99 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", изложив ее в следующей редакции: "расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы... не могут быть ниже уровня, соответствующего размеру полутора средних заработных плат в соответствующем субъекте РФ, на территории которого расположены такие общеобразовательные организации", - говорится в пояснительной записке.
В документе уточняется, что заработная плата педагога, работающего на полную ставку, будет пропорционально повышена даже в регионах с низким бюджетным потенциалом.
Как отметил в разговоре с РИА Новости Слуцкий, в стране не хватает сотен тысяч учителей. По его словам, это неудивительно, учитывая перегруженность педагогов.
"Многие учителя вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Но это ведет к выгоранию и желанию вообще сменить профессию. В том числе, у лучших из лучших. Потому что не до призвания, когда тебе надо кормить детей и оплачивать счета, а делать это попросту нечем. Мы вносим законопроект, который гарантирует заработок учителей не ниже размера полутора средних заработных плат по региону. Даже если регион небогатый, такой подход всё равно позволит повысить заработки педагогов", - сказал лидер партии.
По мнению парламентария, предлагаемое решение стратегически востребованное для страны. Без учителей мы не воспитаем достойное поколение граждан, способных обеспечить суверенитет и процветание России, подчеркнул Слуцкий.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФЛеонид Слуцкий
 
 
