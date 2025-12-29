https://1prime.ru/20251229/gosduma-866016144.html

Депутат рассказал о законе об ипотечных каникулах для семей с детьми

Депутат рассказал о законе об ипотечных каникулах для семей с детьми - 29.12.2025, ПРАЙМ

Депутат рассказал о законе об ипотечных каникулах для семей с детьми

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми могут принять в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T06:17+0300

2025-12-29T06:17+0300

2025-12-29T06:28+0300

недвижимость

бизнес

россия

анатолий аксаков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866016144.jpg?1766978912

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми могут принять в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Законопроект рассматривается. Я думаю, что в первом квартале 2026 года мы обязательно его примем. И у наших граждан появится возможность при рождении второго ребенка получать кредитные каникулы на полтора года, ослабив давление на семейный бюджет", - сообщил он. "Суть законопроекта заключается в том, что если у вас родился второй ребёнок, то вы можете претендовать на каникулы в течение полутора лет", - добавил Аксаков. Причем выплаты по такому кредиту начинаются после семи месяцев, которых достиг ребенок, родившийся в этот период, уточнил он. "Это также простимулирует рождаемость", - добавил депутат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, анатолий аксаков, госдума