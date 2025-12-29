Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МАГАТЭ призвал ООН вернуть себе роль в урегулировании конфликтов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/grossi-866018745.html
Глава МАГАТЭ призвал ООН вернуть себе роль в урегулировании конфликтов
Глава МАГАТЭ призвал ООН вернуть себе роль в урегулировании конфликтов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ призвал ООН вернуть себе роль в урегулировании конфликтов
ООН сегодня почти не участвует в урегулировании большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту роль, заявил в интервью РИА Новости гендиректор... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T08:07+0300
2025-12-29T08:07+0300
мировая экономика
судан
таиланд
камбоджа
рафаэль гросси
оон
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/96/841319628_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_94795c9b322df6bb3f69087ce06b5c5d.jpg
ВЕНА, 29 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. ООН сегодня почти не участвует в урегулировании большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту роль, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси. "Сегодня, если посмотреть на большинство конфликтов в мире, можно увидеть одну вещь - ООН там нет. Я имею в виду все: от Судана до Таиланда, Камбоджи. Можно провести линию по карте через Европу, Украину и Россию, затем по Индийскому субконтиненту - и везде мы увидим одно и то же. Я считаю, что это можно изменить. Это можно изменить. Здесь (в МАГАТЭ - ред.) это уже делалось - значит, можно сделать и там. Это вопрос вовлеченности и, что крайне важно, доверия", - сказал он. Он добавил, что ООН необходимо поставить в более сильную позицию. "И я надеюсь, что мы все - с Севера на Юг, с Востока на Запад - сможем согласиться в том, что нам всем выгодно видеть ООН в лучшем состоянии, чем сейчас", - заключил он. По словам Гросси, ООН необходимо вспомнить, зачем она была создана и для чего. "Конечно, за это время произошла эволюция международной повестки: вопросы развития важны, права человека важны и заслуживают должного приоритета. Но, к сожалению, мы видим мир, который вступил в фазу усиленной фрагментации, напряженности, геополитических противоречий, которые раньше были не столь явными. Теперь они проявляются очень ярко. Поэтому, на мой взгляд, ООН нужен будущий лидер, новый лидер, который сможет взаимодействовать со всеми, выдвигать инициативы, быть "строителем мостов", - пояснил он.
https://1prime.ru/20251228/tramp-866005149.html
судан
таиланд
камбоджа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/96/841319628_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_aefd1023a25a8507658cb0a3852d1054.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, судан, таиланд, камбоджа, рафаэль гросси, оон, магатэ
Мировая экономика, СУДАН, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ
08:07 29.12.2025
 
Глава МАГАТЭ призвал ООН вернуть себе роль в урегулировании конфликтов

Гросси: ООН не участвует в урегулировании большинства конфликтов

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕНА, 29 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. ООН сегодня почти не участвует в урегулировании большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту роль, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси.
"Сегодня, если посмотреть на большинство конфликтов в мире, можно увидеть одну вещь - ООН там нет. Я имею в виду все: от Судана до Таиланда, Камбоджи. Можно провести линию по карте через Европу, Украину и Россию, затем по Индийскому субконтиненту - и везде мы увидим одно и то же. Я считаю, что это можно изменить. Это можно изменить. Здесь (в МАГАТЭ - ред.) это уже делалось - значит, можно сделать и там. Это вопрос вовлеченности и, что крайне важно, доверия", - сказал он.
Он добавил, что ООН необходимо поставить в более сильную позицию. "И я надеюсь, что мы все - с Севера на Юг, с Востока на Запад - сможем согласиться в том, что нам всем выгодно видеть ООН в лучшем состоянии, чем сейчас", - заключил он.
По словам Гросси, ООН необходимо вспомнить, зачем она была создана и для чего.
"Конечно, за это время произошла эволюция международной повестки: вопросы развития важны, права человека важны и заслуживают должного приоритета. Но, к сожалению, мы видим мир, который вступил в фазу усиленной фрагментации, напряженности, геополитических противоречий, которые раньше были не столь явными. Теперь они проявляются очень ярко. Поэтому, на мой взгляд, ООН нужен будущий лидер, новый лидер, который сможет взаимодействовать со всеми, выдвигать инициативы, быть "строителем мостов", - пояснил он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
ООН не помогает в украинском урегулировании, заявил Трамп
Вчера, 19:48
 
Мировая экономикаСУДАНТАИЛАНДКАМБОДЖАРафаэль ГроссиООНМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала