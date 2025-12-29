https://1prime.ru/20251229/grossi-866018745.html

Глава МАГАТЭ призвал ООН вернуть себе роль в урегулировании конфликтов

мировая экономика

судан

таиланд

камбоджа

рафаэль гросси

оон

магатэ

ВЕНА, 29 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. ООН сегодня почти не участвует в урегулировании большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту роль, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси. "Сегодня, если посмотреть на большинство конфликтов в мире, можно увидеть одну вещь - ООН там нет. Я имею в виду все: от Судана до Таиланда, Камбоджи. Можно провести линию по карте через Европу, Украину и Россию, затем по Индийскому субконтиненту - и везде мы увидим одно и то же. Я считаю, что это можно изменить. Это можно изменить. Здесь (в МАГАТЭ - ред.) это уже делалось - значит, можно сделать и там. Это вопрос вовлеченности и, что крайне важно, доверия", - сказал он. Он добавил, что ООН необходимо поставить в более сильную позицию. "И я надеюсь, что мы все - с Севера на Юг, с Востока на Запад - сможем согласиться в том, что нам всем выгодно видеть ООН в лучшем состоянии, чем сейчас", - заключил он. По словам Гросси, ООН необходимо вспомнить, зачем она была создана и для чего. "Конечно, за это время произошла эволюция международной повестки: вопросы развития важны, права человека важны и заслуживают должного приоритета. Но, к сожалению, мы видим мир, который вступил в фазу усиленной фрагментации, напряженности, геополитических противоречий, которые раньше были не столь явными. Теперь они проявляются очень ярко. Поэтому, на мой взгляд, ООН нужен будущий лидер, новый лидер, который сможет взаимодействовать со всеми, выдвигать инициативы, быть "строителем мостов", - пояснил он.

судан

таиланд

камбоджа

мировая экономика, судан, таиланд, камбоджа, рафаэль гросси, оон, магатэ