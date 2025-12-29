Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Росмолодежи назвал главные вопросы, волнующие молодое поколение - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251229/gurov-866014048.html
Глава Росмолодежи назвал главные вопросы, волнующие молодое поколение
Глава Росмолодежи назвал главные вопросы, волнующие молодое поколение - 29.12.2025, ПРАЙМ
Глава Росмолодежи назвал главные вопросы, волнующие молодое поколение
Доступное жилье, комфортная среда и возможности для профессиональной реализации стали вопросами, которые больше всего волнуют современную молодежь в России,... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T05:01+0300
2025-12-29T05:24+0300
россия
бизнес
экономика
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866014048.jpg?1766975072
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Доступное жилье, комфортная среда и возможности для профессиональной реализации стали вопросами, которые больше всего волнуют современную молодежь в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. "Вопросы, которые волнуют молодёжь, – это доступное жильё, комфортная среда, возможности для профессиональной реализации. Важно отметить, что молодые люди понимают ценность саморазвития, образования, развития "мягких" навыков", - сказал Гуров. Глава Росмолодежи подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы Федерального агентства по делам молодежи стала реализация образовательных программ на базе 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, открытых по поручению президента России Владимира Путина. "В этом году их (образовательных программ - ред.) было 27, все они направлены на работу с отраслевым активом, являются ключевыми событиями деятельности круглогодичных молодёжных образовательных центров. У нас большой конкурс на участие в проектах и программах, десять человек на место минимум, потому что молодым людям хочется увидеть разные регионы нашей страны, увидеть разные университеты, увидеть разные предприятия. И это то, что ребят интересует", - отметил Гуров. Как обратил внимание руководитель организации, Росмолодежь изменила подход к проведению форумов. "Это не просто развлекательные события, ребята проходят серьёзный отбор, во время форумов обучаются у состоявшихся профессионалов, лучших в своём деле, а после становятся частью отраслевых сообществ или остаются в молодёжной политике. В наших форумах и программах молодые люди принимают участие семьями, и мы видим, что с каждым годом таких семей становится всё больше. Программы для молодых семей проходят по всей стране, а на нашем форуме "Истоки" впервые была предусмотрена детская программа на всех заездах", - добавил Гуров. Он напомнил, что в этом году Росмолодежь провела конкурс среди регионов на создание круглогодичного молодежного образовательного центра "Семья". Победителем стала Республика Мордовия. Регион получил грант на организацию программ в 2026 году из средств федерального бюджета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Владимир Путин
05:01 29.12.2025 (обновлено: 05:24 29.12.2025)
 
Глава Росмолодежи назвал главные вопросы, волнующие молодое поколение

РИА Новости: доступное жилье и комфортная среда волнуют молодежь в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Доступное жилье, комфортная среда и возможности для профессиональной реализации стали вопросами, которые больше всего волнуют современную молодежь в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
"Вопросы, которые волнуют молодёжь, – это доступное жильё, комфортная среда, возможности для профессиональной реализации. Важно отметить, что молодые люди понимают ценность саморазвития, образования, развития "мягких" навыков", - сказал Гуров.
Глава Росмолодежи подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы Федерального агентства по делам молодежи стала реализация образовательных программ на базе 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, открытых по поручению президента России Владимира Путина.
"В этом году их (образовательных программ - ред.) было 27, все они направлены на работу с отраслевым активом, являются ключевыми событиями деятельности круглогодичных молодёжных образовательных центров. У нас большой конкурс на участие в проектах и программах, десять человек на место минимум, потому что молодым людям хочется увидеть разные регионы нашей страны, увидеть разные университеты, увидеть разные предприятия. И это то, что ребят интересует", - отметил Гуров.
Как обратил внимание руководитель организации, Росмолодежь изменила подход к проведению форумов.
"Это не просто развлекательные события, ребята проходят серьёзный отбор, во время форумов обучаются у состоявшихся профессионалов, лучших в своём деле, а после становятся частью отраслевых сообществ или остаются в молодёжной политике. В наших форумах и программах молодые люди принимают участие семьями, и мы видим, что с каждым годом таких семей становится всё больше. Программы для молодых семей проходят по всей стране, а на нашем форуме "Истоки" впервые была предусмотрена детская программа на всех заездах", - добавил Гуров.
Он напомнил, что в этом году Росмолодежь провела конкурс среди регионов на создание круглогодичного молодежного образовательного центра "Семья". Победителем стала Республика Мордовия. Регион получил грант на организацию программ в 2026 году из средств федерального бюджета.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала