Глава Росмолодежи назвал главные вопросы, волнующие молодое поколение

россия

бизнес

экономика

владимир путин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Доступное жилье, комфортная среда и возможности для профессиональной реализации стали вопросами, которые больше всего волнуют современную молодежь в России, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. "Вопросы, которые волнуют молодёжь, – это доступное жильё, комфортная среда, возможности для профессиональной реализации. Важно отметить, что молодые люди понимают ценность саморазвития, образования, развития "мягких" навыков", - сказал Гуров. Глава Росмолодежи подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы Федерального агентства по делам молодежи стала реализация образовательных программ на базе 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, открытых по поручению президента России Владимира Путина. "В этом году их (образовательных программ - ред.) было 27, все они направлены на работу с отраслевым активом, являются ключевыми событиями деятельности круглогодичных молодёжных образовательных центров. У нас большой конкурс на участие в проектах и программах, десять человек на место минимум, потому что молодым людям хочется увидеть разные регионы нашей страны, увидеть разные университеты, увидеть разные предприятия. И это то, что ребят интересует", - отметил Гуров. Как обратил внимание руководитель организации, Росмолодежь изменила подход к проведению форумов. "Это не просто развлекательные события, ребята проходят серьёзный отбор, во время форумов обучаются у состоявшихся профессионалов, лучших в своём деле, а после становятся частью отраслевых сообществ или остаются в молодёжной политике. В наших форумах и программах молодые люди принимают участие семьями, и мы видим, что с каждым годом таких семей становится всё больше. Программы для молодых семей проходят по всей стране, а на нашем форуме "Истоки" впервые была предусмотрена детская программа на всех заездах", - добавил Гуров. Он напомнил, что в этом году Росмолодежь провела конкурс среди регионов на создание круглогодичного молодежного образовательного центра "Семья". Победителем стала Республика Мордовия. Регион получил грант на организацию программ в 2026 году из средств федерального бюджета. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

